NCTzen ฟินไม่ไหว ‘โดยอง’ โชว์สกิลภาษาไทย อ้อนแฟนๆ ‘รักโดยองนานๆนะครับ’
ทำเอาชาว NCTzen (ชื่อแฟนคลับ) ใจละลายไม่ไหวแล้ว สำหรับการมาเยือนประเทศไทยของหนุ่ม “โดยอง” เมนโวคอลประจำวง NCT ที่ในครั้งนี้บินลัดฟ้ามาหาแฟนๆ ชาวไทยในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งที่ 2 “2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in BANGKOK” ในวันที่ 13-14 กันยายน ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ที่เรียกได้ว่ากระแสแรงเกินต้าน เพราะบัตรทั้ง 2 รอบการแสดงแปะป้าย Sold Out ทุกที่นั่งเป็นที่เรียบร้อย งานนี้ NCTzen คนไหนที่มีบัตรแล้ว กำไว้ให้แน่นและเตรียมตัวไปสนุกกันได้เลย
แต่ก่อนที่จะไปเปิดประตูสู่ความทรงจำไปพร้อมๆ กัน หลังจากแลนดิ้งสู่แผ่นดินประเทศไทย โดยองก็ได้มาพบปะกับแฟนๆ ก่อนคอนเสิร์ตในงานแถลงข่าว “Shopee x DOYOUNG ‘Soar’ FANSIGN & EVENT” ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาต้อนรับอย่างอบอุ่นแน่นลาน infinicity Hall ชั้น 5 สยามพารากอน
หลังจากการปรากฏตัวของโดยอง NCTzen ชาวไทยก็กรี๊ดต้อนรับอย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งโดยองก็ได้ทักทายแฟนๆ เป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ”
ก่อนจะพูดถึงความรู้สึกในการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยว่า รอคอยคอนเสิร์ตที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้มากๆ เพราะสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่เดียวกับคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยของ NCT 127 ก็เลยรู้ตื่นเต้นมากๆ เพราะเป็นสถานที่ที่มีความหมาย
หลังจากที่ปล่อยอัลบั้มแรกไป มีสิ่งที่โดยองได้เรียนรู้มากมาย พอมาถึงอัลบั้มที่ 2 เขาก็อยากจะให้กำลังใจกับคนที่กำลังล่าฝัน หรือมีเป้าหมายในความฝัน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่มีความหมายมาก เพลงในอัลบั้มครั้งนี้จึงจะสื่อไปในแง่มุมนั้น
ทั้งยังว่าทุกๆ การแสดงออกของแฟนๆ ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความรักของทุกคนได้ดีมากๆ เช่น ทุกครั้งที่มาประเทศไทย แฟนๆ ก็จะต้อนรับอย่างอบอุ่น และมากันเยอะมาก อย่างเวลาที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย ทุกคนจะส่งเสียงกรี๊ด เสียงเชียร์ และเสียงแฟนชานท์ดังมาก แม้ภาษาที่เราใช้จะต่างกันแต่แฟนๆ ก็ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะมาคุยกับเขา ซึ่งเขาเองก็ทราบมาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย และการแสดงออกเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกดีมาก
เมื่อถามถึงความฝันสูงสุดของโดยองคืออะไร เขาก็ตอบว่า คือการทำงานตามตารางงานให้ดีที่สุดด้วยเอเนอร์จี้ที่ดี
สำหรับสิ่งที่เติมพลังในการทำงานให้กับเขา โดยองก็ว่า เป็นการนอนให้เต็มอิ่ม เวลาที่เขามีช่วงว่างหรือวันหยุดก็จะเลือกพักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก
ซึ่งทั้งตัวโดยองและสมาชิกวง NCT ได้มีโกาสมาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง แต่มีหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นทุกครั้ง คือ “NCTzen ชาวไทย” และ “อาหารไทย” ซึ่งโดยองเล่าว่า เขาและเมมเบอร์ทุกคนชอบอาหารไทยมากๆ
นอกจากประเทศเกาหลีหรือไปต่างประเทศถ้าเห็นร้านอาหารไทยที่ไหน แค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่าเมนูอะไร พร้อมทั้งบอกว่า ถ้ามีประตูไปไหนก็ได้เขาอยากมานั่งดูคอนเสิร์ตของ NCT ที่ประเทศไทย เพราะไม่เคยเห็นกับตาเนื้อ ก่อนจะโชว์ทักษาะการพูดภาษาไทยที่ทำเอาแฟนๆ ใจละลายไปตามๆ กันว่า “รักโดยองนานๆ นะครับ” พร้อมกับชมแฟนๆ ที่ส่งเสียงกรี๊ดให้กับเขาเป็นภาษาไทยว่า “สุดยอด”
ก่อนจะปิดท้ายช่วงแถลงข่าวด้วยความอบอุ่นว่า “อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้ง การที่ผมได้กลับมาที่ประเทศไทยกับการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยว ทำให้มีโอกาสได้เจอทุกคนแบบนี้ ถ้าไม่มีทุกคน ผมก็คลไม่ได้มาเจอทุกคน และคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่มีความหมายมาก ๆ สำหรับผม เพราะเป็นสถานที่เดียวกันกับคอนเสิร์ตแรกของพวกเรา NCT 127 เรามาสร้างความประทับใจไปด้วยกัน ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรค์ในคอนเสิร์ตของผมเลย เพราะว่าทุกคนจะซาบซึ้งและประทับใจไปกับเพลงของผม”
เตรียมมาสร้างเมมโมรีครั้งใหม่กับโดยองในคอนเสิร์ต “2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] in BANGKOK” ให้สนั่นฮอลล์กันไปเลย