พีพี กฤษฎ์ เตรียมขึ้นคอนเสิร์ต Diva ระดับตำนาน Mariah Carey 11 ต.ค.นี้
ใกล้จะได้เจอกับ Diva ระดับตำนาน เจ้าของรางวัล Grammy 5 สมัย Mariah Carey สำหรับคอนเสิร์ต Mariah Carey The Celebration of MIMI Live In Bangkok วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
โดยล่าสุด ก็ได้ พีพี-กฤษฎ์ อำนวยเดชกร เตรียมขึ้นเวทีในฐานะ Special Guest Opening Act เพื่อสร้างความพิเศษให้กับ คอนเสิร์ต Mariah Carey: The Celebration of MIMI แฟนเพลงเตรียมพบกับการแสดงสดแบบจัดเต็มจากพีพี ที่จะมอบความประทับใจอุ่นเครื่อง ก่อนตำนาน Diva ระดับโลก “Mariah Carey* จะขึ้นเวที ถ่ายทอดบทเพลงสุดอมตะให้แฟน ๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
พิเศษสำหรับแฟนตัวจริง! ผู้ซื้อบัตรราคา 20,000 บาท จะได้รับ Privilege Package สุดลิมิเต็ด ที่จัดทำขึ้นเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะและไม่มีวางขายที่ไหน ประกอบด้วย: กระเป๋าสะพายใสสีชมพู Mariah in Bangkok , สายคล้องบัตรพิเศษ The Celebration of Mimi , โปสเตอร์คอนเสิร์ตลิมิเต็ดเอดิชัน , CD อัลบั้ม Here for It All ที่ไม่มีขายในเมืองไทย และชิ้นไฮไลต์… จี้ผีเสื้อฝังเพชรแท้ จาก Jubilee สัญลักษณ์แห่ง Diva ตลอดกาล
คอนเสิร์ต Mariah Carey The Celebration of MIMI Live In Bangkok จะมีขึ้นเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี เริ่มแสดง 20.00 น. บัตรราคา : 20,000 / 15,000 / 12,000 / 9,000 / 7,500 ซื้อบัตรด่วนที่: www.thaiticketmajor.com
ทุกเสียงดนตรีจะถูกส่งต่
· ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนห้องผ่าตัด)
· มูลนิธิรามาธิบดีฯ (อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี)
· มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
· มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กองทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ
· องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ
ลูกค้า Benz Thonburi รับส่วนลดพิเศษ 10% เพียงใช้ Code ส่วนลดที่ได้รับทาง SMS ใช้ได้ 1 ครั้ง / สูงสุด 2 ที่นั่ง สิทธิ์มีจำนวนจำกัด!