สะเทือนใจมาก อดีตบอยแบนด์ดัง จางแฮยอง เสียชีวิตในวัย 45 ปี เพื่อนร่วมวงโพสต์อาลัยเศร้า เผยสาเหตุสลด เผยสาเหตุเศร้า ไม่เคยเปิดเผย
เพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวเศร้า ถึงการจากไปชอง อดีตบอยแบนด์ จางแฮยอง (Jang Hae-young) บอยแบนด์ยุค 2000s สมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ รายงานระบุว่า จางแฮยอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักข่าว Spotv News รายงานการเสียชีวิตเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
ทั้งนี้ คิมฮยอนซู (Kim Hyun-soo) เพื่อนร่วมวง F-IV ก็โพสต์อาลัยเศร้าผ่านอินสตาแกรม hyunsumuzisean เป็นภาพของ จางแฮยอง พร้อมข้อความอาลัยว่า
“เราเจอกันครั้งแรกตอนอายุ 10 ขวบ ช่วงวัยรุ่นจนถึงอายุ 20 กว่าๆ เราก็ตัวติดกันมาตลอด จนได้มาทำวง F-IV ด้วยกัน นายเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเสมอ ทั้งหล่อ ทั้งเต้น ทั้งร้อง ทั้งรำ เก่งไปหมดทุกอย่าง จนในใจฉันแอบอิจฉามาตลอด เพราะนายเลย ฉันถึงได้เป็นนักร้อง และได้เป็นนักแต่งเพลง เหมือนฉันจะไม่เคยได้พูดคำว่าขอบคุณ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ขอบใจนะ…จางแฮยอง RIP”
