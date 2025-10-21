ฉาว เฉินป๋อหลิน พระเอกดังไต้หวัน พร้อมคนดังอื้อ ถูกบุกจับแต่เช้าตรู่ เหตุเลี่ยงเกณฑ์ทหาร
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สื่อฮ่องกง รายงานข่าวว่า ไต้หวันได้สอบสวนการหนีเกณฑ์ทหารอย่างรุนแรง โดยทีมบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มดำเนินการค้นหารอบที่ 3 ตั้งแต่รุ่งสาง ทั่วทั้ง ไทเป นิวไทเป เถาหยวน และไถจง
เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังไปยังบ้านพักของนักแสดงคนดัง เฉินป๋อหลิน, ซิวเจี๋ยไค และเมมเบอร์วง Energy โจ ชาง ชู-เวย และ Liljay วง Lollipop F ที่ถูกจับใส่กุญแจมือ และ ควบคุมตัวทั้ง 4 คน เพื่อสอบสวน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะมีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยอีก 10 คนในรอบนี้ โดย 5 คนในนั้นเป็นนักแสดง
ชิวกั๋วเฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กระทรวงได้หารือกับโรงพยาบาลทั่วไป ไทยเซอร์วิส เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินทางการแพทย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยง โดยเสริมว่าขณะนี้กำลังดำเนินมาตรการป้องกันอยู่
เฉินป๋อหลิน นักแสดงชื่อดังวัย 42 ปี เคยเผชิญกับข้อถกเถียงเรื่องการเกณฑ์ทหารมาก่อน ในปี 2554 เขาประกาศต่อสาธารณะว่า เขาได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เนื่องจากโรคหอบหืด และอธิบายว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรน่าโอ้อวด
เรื่องดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงในที่สาธารณะอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเพราะการปรากฏตัวในศาลก่อนหน้านี้ของ ดาร์เรน หวัง นักแสดงดังในกรณีที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การยึดโทรศัพท์มือถือ พร้อมคลิปเสียงที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ระหว่าง Nine Chen และเฉินป๋อหลิน ในขณะนั้น
ขณะที่ความเห็นเกี่ยวกับ ซิวเจี๋ยไค ซึ่งเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พลเรือนทดแทนที่สำนักงานกิจการพลเรือนนครนิวไทเป ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เขาทำหน้าที่เป็นทูตต่อต้านยาเสพติดให้กับทหารกองหนุน เขาปลดประจำการหลังจากปฏิบัติหน้าที่ได้ 5 เดือน
ฟากภรรยาของเขา อลิสซา เชีย นักแสดง กำลังตั้งครรภ์ สอดคล้องกับกฎระเบียบที่อนุญาตให้ปลดประจำการก่อนกำหนด สำหรับทหารเกณฑ์ที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 คน หรือบุตรอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งหนึ่งคนที่มีคู่สมรสตั้งครรภ์เกิน 6 เดือน ที่ผู้จัดการของเขากล่าวว่า กำลังหาคำชี้แจงอยู่
ด้าน โจ ชาง เคยได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเขากล่าวว่าทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งเพื่อนร่วมวงอย่าง เซียะ คุนดา ถูกระบุว่าอยู่ในลิสต์เช่นกัน กำลังอยู่ที่แวนคูเวอร์เพื่อถ่ายทำรายการ ตำรวจกล่าวว่า พวกเขากำลังตรวจสอบประวัติการเดินทางของเขา และจะควบคุมตัวเมื่อถึงไต้หวัน
การกวาดล้างครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาที่ว่า ดาร์เรน หวัง ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อจัดหาประวัติทางการแพทย์ปลอม เพื่อเลี่ยงการรับใช้ชาติ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขยายขอบเขตการสอบสวนไปยังนักแสดง นักร้อง และนางแบบคนอื่นๆ
ภาพจาก ETToday