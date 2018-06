ย้อนรอยความสัมพันธ์ ‘ศรราม-นิโคล’ จากวันแรกรักถึงวันเลิกรา

ปิดตำนานคู่รักรุ่นใหญ่ เมื่อ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ตัดสินใจประกาศเลิกรากับม่ายคนสวย นิโคล เทริโอ หลังจากปลูกต้นรักกันมาเป็น 9 เดือน ซึ่งวันนี้ มติชนออนไลน์ ขอย้อนเส้นทางรักหวานก่อนจะถึงทางตันของทั้งคู่มาให้ชม

เริ่มจากฝั่งของชายหนุ่ม ที่โพสต์ภาพคู่กับสาวนิโคล ในอริยาบถสนิทสนมในอินสตาแกรมส่วนตัว จนเริ่มหวานๆขึ้นเรื่อยๆ แถมหลายๆภาพยังมีลูกชายของฝ่ายหญิง (ทิกเกอร์ อชิระ เทริโอ) ร่วมเฟรมสุดอบอุ่น ทำเอาใครต่อใครสงสัยว่า ความสัมพันธ์มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า

แต่ขึ้นชื่อว่ารุ่นใหญ่ ทำอะไรก็ทำจริง เพราะหลังจากปล่อยให้สงสัยได้ไม่นาน หนุ่มศรรามอีกเช่นกันที่ขอเป็นฝ่ายเปิดเผยเรื่องสาวนิโคลก่อน โดยเขาให้สัมภาษณ์ใจผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ woody talk จุดแรกเริ่มความรักนั้น เพราะการคุยกัน จนรู้ว่า นิโคล เทริโอ นั้นชื่นชอบบทเพลง อยากหมุนเวลา จนขอเอามาโคฟเวอร์ใหม่ โดย หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ที่ตอนนั้นมีบริษัทเกี่ยวกับกองถ่าย มาช่วยดูแล พร้อมทั้งเล่นเอ็มวีให้อีกด้วย เลยทำให้ทั้งคู่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน

“ผมเห็นถึงความน่ารักของเขา”

เมื่อรู้ใจตัวเอง ทุกอย่างเดินหน้าต่อ จนถึงประโยคสำคัญที่ฟังแล้วเขินแทนฝ่ายหญิงกันหมด

“ผมอยากแต่งงานกับนิโคล”

และนี่คือคำที่พระเอกหนุ่มพูดไว้ในวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน ฝั่งนิโคลก็เปิดใจถึงสถานะกับหนุ่มศรราม ด้วยความตื้นตันว่า

“รู้สึกดีใจ เพราะเขาเป็นคนดี เราก็จะทำหน้าที่ จะทำให้ดีที่สุด”

พร้อมบอกต่ออีกว่า ศรรามคือ ที่รอมานาน อยากมีปลายทางคืองานวิวาห์เช่นกัน

จากนั้นทั้งคู่ก็เปิดตัวคบหา และมีภาพทั้งคู่เดินทางไปพบครอบครัวของกันและกัน จนช่วงหนึ่งนิโคลได้ทำหน้าที่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายชายในเหตุการณ์ที่ศรรามสูญเสียพ่อชุมพร เทพพิทักษ์

หลังจากนั้นศรราม นิโคล ก็ใช้ชีวิตแบบคู่รักทั่วไป มีสวีตหวาน และแง่งอนกันบ้างตามประสาคู่รักท่ามกลางกระแสข่าวว่าทั้งคู่แอบเตรียมงานวิวาห์ไว้แล้ว

จนล่าสุด เมื่อไม่กี่วันก่อนมีภาพสาวนิโคลเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล งานนี้แม้มีลูกชายฝ่ายหญิงดูแลใกล้ชิด แต่ก็ทำเอาใครต่อใครตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไร้เงา ศรราม มาดูแล

หรือรักแท้จะถึงทางตัน ??

ข่าวลือเรื่องเลิกราสะพัดไปใหญ่โต เพราะต่างฝ่ายต่างโพสต์อินสตาแกรมส่อแววรักล่ม ฝ่ายทางชาย โพสต์ภาพทะเลมีเมฆดำ พร้อมข้อคิดธรรมะของท่าน “พุทธทาสภิกขุ” ระบุว่า “อยู่กลางทะเลใหญ่ อย่าไว้ใจทะเลสงบ เพราะมันอาจสยบ เพื่อหลีกทางให้พายุ”

ขณะที่ฝ่ายหญิงโพสต์รูปเศร้าๆพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ

All women have instincts… And my instincts were right. 👍

แปลออกมาประมาณว่า “ผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณ และสัญชาตญาณของฉันถูก”

จนในที่สุด ล่าสุดศรรามก็ยอมรับว่าเลิกรากับสาวนิโคลแล้ว โดยให้เหตุผลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวดังนี้

ขอบคุณ nicole_officialaccount sornram_theappitak GMM GRAMMY OFFICIAL