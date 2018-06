คนโสดตายเรียบ ‘เจนี่-มิกกี้’ แย่งกันบอกรักผ่านไอจีจนหวานหยด

แต่งงานไหมอันนี้ยืนยันผ่านสื่อไม่ได้ แต่ที่รู้ๆคู่นี้เขาบอกรักหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสม่ำเสมอ สำหรับหนุ่มสาวสุขภาพดี เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

ที่เมื่อสาวเจนี่โพสต์ภาพกำลังดื่มชาเขียวพร้อมข้อความ

I love you so matcha 🍵📷 @mickey.a.np

งานนี้เลยมีคนโยงว่าหรือคำว่า Mat ที่แยกมาจากมัตฉะ จะหมายถึง much

มีคนเปลี่ยนรูปประโยคเป็น I love you so much (ฉันรักเธอมาก)

ในภาพเดียวกันนั้นเองก็มีคำตอบพร้อมคำบอกรักจากหนุ่มมิกกี้ ที่เจ้าตัวมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า

Love you so matcha baby 💕

ยังไม่พอ เพราะในอินสตาแกรมส่วนตัวของชายหนุ่มก็โพสต์ภาพชาเขียวพร้อมแคปชั่นหวานเวอร์แบบนี้

I love you more than my matcha @janienineeleven 🖤

ฮืมมมมมม บอกเลยคนโสดเห็นแล้วตายเรียบ

ขอบคุณ janienineeleven mickey.a.np