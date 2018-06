เช็คความหวาน มัดหมี่กับสามีก่อนตกเป็นข่าว โดนมือที่ 3 แทรกแซงชีวิตคู่

อยู่ๆก็มีข่าวให้แฟนๆตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับวีเจเจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (อ่านเพิ่ม ถามกันสนั่นไอจี ‘วีเจจ๋า’ ใช่ดาราที่ถูกลือเป็นเมียน้อยหรือเปล่า ? รอฟังคำจากเจ้าตัว) แล้วก็มาอึ้งซ้ำเมื่อมีคนโยงว่าครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะเป็นครอบครัวของมัดหมี่ พิมดาว (อ่าน ‘มัดหมี่ พิมดาว’ เตรียมควงแขนสามี เปิดใจวันอาทิตย์นี้ หลังมีคนโยงเป็นเมียหลวงถูกแย่งสามี) ซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ต้องรอฟังคำตอบจากทุกฝ่าย

อย่างไรก็ดีเมื่อไล่ดูภาพของทั้ง 2 สามีภรรยา มัดหมี่-สัว ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายชายเพิ่งโพสต์ภาพที่ทั้งคู่ควงกันไปงานในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา ที่มัดหมี่เองก็มาใส่ ❤ ไว้ในคอมเม้นท์

ขณะที่เมื่อ 7 วันก่อน เขาก็ลงภาพๆนี้ ที่ทำให้คนนึกว่าเป็นวันครบรอบแต่งงาน ก่อนจะรู้ความจากมัดหมี่ว่า ‘ป่าวฮะ ทุกวันที่ 14 ของเดือนจะ anni 55555’

จนต้องบอกว่า ‘So sweet ❤’

ขณะที่ในอินสตาแกรม mutmeepimdao ในห้วงเวลาเดียวกัน ก็มีการลงภาพเมื่อครั้งเป็นเจ้าสาว

และภาพนี้

ที่เจ้าตัวบอก ‘Happy 52 months to our relationship! Thank you my man for everything. รักเสมอ และตลอดไป #pastfuturepresents #mutmeeandsua 😊😊’

ตกลงอะไร ยังไง เรื่องไหน จริง-ไม่จริง กรุณารอฟังจากทุกฝ่าย

อย่าได้รีบตัดสิน.

ขอบคุณภาพจาก mutmeepimdao และ sua_k