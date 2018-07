เปิดโผ ‘รางวัลนาฏราช’ ที่น่าลุ้นว่าใครจะได้ เพราะมีแต่เบอร์ใหญ่ ฝีมือดีเข้าชิง

ตามที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้จัดงานนาฏราชเพื่อมอบรางวัลให้ผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์ที่มีความดีเด่นประจำปี ในวันนี้ ( 7 กรกฎาคม) ที่บมจ.อสมท เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และนายกสมาพันธ์ฯ ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับงานนาฏราช ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ว่าจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ โดยผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายมีอาทิ

ประเภทรายการวิทยุ รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ รายการ ใต้แสงแห่งพระบารมี ทาง 99 MHz , Good Morning ASEAN ทาง 100.5 MHz , ธ เชื่อมชนด้วยดนตรี 106 MHz , เปิดโลกความรู้ 94 MHz

รายการบันเทิงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ Mellow 97.5 (Keep It Mellow) 97.5 MHz , Club Friday 106.5 MHz , พุธทอล์คพุธโทร 94 MHz

ส่วนประเภทรายการโทรทัศน์ รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ รายการ ข่าวค่ำ ทางช่อง 9 MCOT HD , ไทยรัฐ นิวส์โชว์ ไทยรัฐทีวี , เข้มข่าวค่ำ พีพีทีวี , สนามข่าว 7 สี ช่อง 7 , เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ คุยข่าวเช้าช่อง 8 ช่อง 8 , ข่าววันศุกร์ ช่องวัน 31 , ชูวิทย์ ตีแสกหน้า ไทยรัฐทีวี , คอข่าว ช่อง 7 , เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3

รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ วรรณศิริ ศิริวรรณ รายการข่าวค่ำ ช่อง 9 MCOT HD , วิยดา พีรรัฐกุล คุยข่าวเช้าช่อง 8 ช่อง 8 , ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ เจาะลึกข่าวร้อน TNN24 , เขมสรณ์ หนูขาว ไทยรัฐนิวส์โชว์ ไทยรัฐทีวี , เปรมสุดา สันติวัฒนา สนามข่าว 7 สี ช่อง 7

รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา รายการข่าวค่ำ ช่อง 9 MCOT HD , สถาพร ริยะป่า คุยข่าวเช้าช่อง 8 ช่อง 8 , อัครพล ทองธราดล ข่าวเด่นช่อง 8 ช่อง 8 , ธีมะ กาญจนไพริน ข่าววันศุกร์ ช่องวัน 31 , ภาษิต อภิญญาวาท เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3

เกมส์โชว์ยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ปริศนาฟ้าแลบ ช่องเวิร์คพอยท์ , ไมค์หมดหนี้ เวิร์คพอยท์ , Top Chef Thailand ช่องวัน 31 , ร้องได้ให้ล้าน ไทยรัฐทีวี , THE PRICE IS RIGHT THAILAND ราคาพารวย ทรูโทร์ยู

รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม รายการ เจาะใจ ช่อง 9 MCOT HD , Perspective ช่อง 9 MCOT HD , อายุน้อยร้อยล้าน เวิร์คพอยท์ , Club Friday Show GMM25 , ทอล์ก-กะ-เทย Tonight GMM25

รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ช่อง 7 , กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง ช่อง 7 , The Mask Singer เวิร์คพอยท์ , I can see your voice เวิร์คพอยท์ , รู้ไหม ใครโสด ช่องวัน 31

รางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ วีระพล เต็มโชติโกศล รายการ Home Of Football พีพีทีวี , เอก ฮิมสกุล รายการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัฟ ช่อง 9 MCOT HD , วรปัฐ อรุณภักดี รายการถ่ายทอดสดฟุตบอล King Cup / รายการถ่ายทอดสดฟุตซอล ไทยรัฐทีวี , ธีรยุทธ บัญหนองสา รายการถ่ายทอดสดพุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ทรูโฟร์ยู

รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ นิติ ชัยชิตาทร รายการ ทอล์ก-กะ-เทย Tonight GMM25 ,สุวิกรม อัมระนันทน์ รายการ Perspective ช่อง 9 MCOT HD , สัญญา คุณากร รายการเจาะใจ ช่อง 9 MCOT HD , สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา รายการ Club Friday Show GMM25 , เกียรติ กิจเจริญ รายการ ร้องแลกไข่ ช่อง 7

ส่วนประเภทละครโทรทัศน์ รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย จาก Club Friday The Series 9 ช่อง GMM25 , น้ำตาหยดสุดท้าย จากล่า ช่องวัน 31 , หัวใจรอคำว่ารัก จากรากนครา ช่อง 3, ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว จากคลื่นชีวิต ช่อง 3 , เสียแรง จากเพลิงบุญ ช่อง 3

รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม เรื่อง รากนครา โดยยิ่งยศ ปัญญา ช่อง 3 , Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ โดยนฤเบศ กูโน และ ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์ GMM25 , น้ำเซาะทราย โดยนันทนา วีระชน ช่อง 7 , ล่า โดยพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์,วรรณถวิล สุขน้อย,พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข และ วีรพล บุญเลิศ ช่องวัน 31 , เพลิงบุญ โดยณัฐิยา ศิรกรวิไล ช่อง 3

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , เพลิงพระนาง ช่อง 7 , ล่า ช่องวัน 31 , เพลิงบุญ ช่อง 3 , คลื่นชีวิต ช่อง 3

รางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จาก Project S The Series เรื่อง SOS skate ซึม ซ่าส์ GMM25 , ปฐมพงศ์ เรือนใจดี จากหลงไฟ GMM25 , วรพล จินตโกศล จากอกธรณี ช่อง 7 , ภรภัทร ศรีขจร จากเธอคือพรหมลิขิต ช่องวัน 31 , ณภัทร เสียงสมบุญ จากรักกันพัลวัน ช่อง 3

รางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ รณิดา เตชสิทธิ์ จากเดือนประดับดาว ช่อง 3 , พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากหลงไฟ GMM25 , ตรีชฎา เพชรรัตน์ จากนางแค้น เวิร์คพอยท์ , มุกดา นรินทร์รักษ์ จากมัสยา ช่อง 7, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ จากเสน่ห์นางงิ้ว ช่อง 3

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ วงศ์รวี นทีธร จากProject S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ GMM25 , สันติสุข พรหมศิริ จากสุดรัก สุดดวงใจ ช่อง 7 , ชลาทิศ ตันติวุฒิ จากชายไม่จริง หญิงแท้ ช่องวัน 31 , หลุยส์ สก๊อต จากคลื่นชีวิต ช่อง 3 , หลุยส์ สก๊อต จากเพลิงบุญ ช่อง 3

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ หัทยา วงษ์กระจ่าง จากProject S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ GMM25 , จารุณี สุขสวัสดิ์ จากโซ่เสน่หา ช่อง 7 , นิษฐา จิระยั่งยืน จากรากนครา ช่อง 3 , สู่ขวัญ บูลกุล จากProject S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ GMM25 , จรินทร์พร จุนเกียรติ จากคลื่นชีวิต ช่อง 3

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ธนภพ ลีรัตนขจร จากProject S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ GMM25 , ภัทรเดช สงวนความดี จากนายฮ้อยทมิฬ ช่อง 7 , สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว จากเธอคือพรหมลิขิต ช่องวัน 31 , ปริญญ์ สุภารัตน์ จากคลื่นชีวิต ช่อง 3 , ณเดชน์ คูกิมิยะ จากเล่ห์ลับสลับร่าง ช่อง 3

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากหลงไฟ ช่อง GMM25 , พัชราภา ไชยเชื้อ จากเพลิงพระนาง ช่อง 7 , ลลิตา ปัญโญภาส จากล่า ช่องวัน 31 , ณฐพร เตมีรักษ์ จากรากนครา ช่อง 3 , เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ จากเพลิงบุญ ช่อง 3

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ชนินทร ประเสริฐประศาสน์ จากเพลิงบุญ , นฤเบศ กูโน จาก Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , ธงชัย ประสงค์สันติ จากนายฮ้อยทมิฬ , สันต์ ศรีแก้วหล่อ จากล่า , พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากรากนครา

รางวัลละครยอดเยี่ยม ที่เข้ารอบคือ ล่า , เพลิงบุญ , รากนครา , Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , เพลิงพระนาง

สำหรับการประกาศผลนั้นจะจัด ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย