‘ปันปัน เต็มฟ้า’ โพสต์ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงแม่ ‘แหวน ฐิติมา’ ในวันครบรอบ 1 ปี

เมื่อวานนี้ (7 ก.ค.) ปันปัน-เต็มฟ้า กฤษณายุธ ลูกสาวของ อดีตร็อกเกอร์สาวชื่อดัง แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงคุณแม่ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี การจากไปว่า

“ครบ 1 ปีพอดี ที่แม่ไปเที่ยวยาวๆ ไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึง และคิดว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอ ❤ ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ 21 ปีที่เราได้ใช้ร่วมกัน มันมีความหมายสำหรับปันมาก และปันสัญญาว่าจะรักและคิดถึงแม่ตลอดไปค่ะ… I love you mommy, hope you’re having a good time up there 💙 I’ll be seeing you…”

ทั้งนี้ยังได้โพสต์ภาพรูปงานทำบุญที่มีเพื่อนสนิทของคุณแม่แหวน ทั้ง ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย และ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ มาร่วมงาน พร้อมบอกว่า

“งานทำบุญคุณแม่ครบ 1 ปี ❤ ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจปันมาตลอด ทีมงานแกรมมี่ ป้าตู่ อาเบิร์ด อานกน้อย Thank you for always being here ka“

ขอบคุณภาพจาก panpantemfah