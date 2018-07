ชมคำสอน’กุ๊บกิ๊บ’ สู่ ‘เป่าเปา’ ที่อยากให้ลูกรู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ

หากได้ติดตามอินสตาแกรม gggubgib36 ของคุณแม่ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี ก็จะเห็นว่าเธอมักมีคำสอนหรือปลุกฝังสิ่งดีๆให้แก่ เป่าเปา พอลลิน่า ชี ลูกสาววัย 2 ขวบ อยู่เสมอ และครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเธอได้เปิดบัญชีบริจาคให้ทุกคนร่วมทำบุญกับลูกสาว เพื่อช่วยเหลือ โครงการเพื่อน้องบนดอยสูง โดยมีความตั้งใจเอาไว้ว่า

“กิ๊บกับบี้ต้องการอยากจะสอนเปาให้รู้จักเป็นผู้ให้และแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยกันมันก็คงไม่ได้ช่วยคนอื่นได้มากมายขนาดนี้”

*Thank you to everyone who donated for Disadvantaged Children and Tribal ❤️🙏🏻 #godblessyouall .

.วันนี้พาเปาไปปิดบัญชีรับบริจาคที่ทุกคนร่วมกับเปาจาก 100,000 บาทในตั้งแต่วันเกิดเปา วันที่23 มิถุนายนที่กิ๊บกับบี้มอบให้เปาในวันนั้น จนถึงวันนี้ปิดยอดที่ 554,914.38 ค๊าาาา👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻ขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมกันทำบุญ กิ๊บกับบี้ต้องการอยากจะสอนเปาให้รู้จักเป็นผู้ให้และแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยกันมันก็คงไม่ได้ช่วยคนอื่นได้มากมายขนาดนี้ ต้องขอบคุณแทนเป่าเปามากๆนะคะ และในครั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้มาจะถูกไปซื้อของเพื่อช่วยเหลือ โครงการเพื่อน้องบนดอยสูงค่ะ (กับเพจกระดาษเปื้อนหมึก)

เด็กนักเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง แม่ระเม็ดน้อย จำนวน 30 คน ชาวบ้านประมาณ 150 คน … และของจะถูกแบ่งออกไปให้ศูนย์การเรียนบริเวณใกล้เคียงอีกประมาณ 10 โรงเรียนค่ะ (สามารถเลื่อนดูรายละเอียดของกับเงินที่เราจะใช้จ่ายไปได้นะคะ) โดยทางโครงการจะขึ้นไปช่วยเด็กๆและทุกคนในหมู่บ้านวันที่ 28 นี้ ทางกิ๊บกับเปาไม่ได้ไปแต่จะฝากของทั้งหมดไปกับทางทีมงานค่ะเนื่องด้วยทางลำบากมากกลัวเปาจะไม่ไหว ไว้โตกว่านี้อีกหน่อยค่อยพาไปลุยช่วยแจกแต่จะพาเปาไปช่วยซื้อของให้กับทุกๆคนนะคะ #ขอให้พระผู้เป็นเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ#ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ .

#ggbbpp

ขอบคุณ gggubgib36