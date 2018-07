คุณแม่ป้ายแดง ‘โบว์ สาวิตรี’ เผยโฉมลูกสาว ‘น้องภิพภา’ น่ารักน่าชัง

เผยข่าวดีให้แฟนๆ ได้ชม สำหรับ โบว์-สาวิตรี สุทธิชานท์ หรือ โบว์ af5 ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ หลังจากที่คลอดลูกสาว น้องภิพภา น้ำหนัก 2.75 กิโลกรัม ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยในอินสตาแกรมของโบว์ได้เผยความน่ารักน่าชังของลูกสาวแรกคลอดพร้อมบอกว่า

“อู้วววววว yo yo yo! หนูอยากเป็น rapper เหรอคะ? มือได้ แถมออกมาร้องเสียงดังลั่นเลย 5555

.

Helllloooo world!!!! 👶🏻👋🏼 My name is Pippa, and I’m just so excited to see what’s waiting for me in this exciting place!

.

สวัสดีค่ะ หนูชื่อภิพภาค่ะ ถึงแม้พ่อกับแม่จะกำหนดวันคลอดไว้แล้ว แต่หนูมาเองตามนัด น้ำคล้ำมาแตกช่วงเตรียมตัวก่อนไปห้องผ่าพอดี ทำเอาตกใจกันไปหมดเลยลู้กกกก ว่านอนสอนง่ายแบบนี้เรื่อยไปนะคะ! #bgpregnancyjourney #BGandBabyPippa”

ขอบคุณภาพจาก beauaf5