มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ งานดีที่เวียนมาให้ชมอีกครั้ง!

งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ฿ ที่จัดขึ้นเป็นประจำนั้น ปีนี้ครบวาระ 20 ปี ที่ผู้จัดนำการแสดงดีๆจากทั่วโลกมาให้ชาวไทยได้ชม โดยในปีนี้งานมหกรรมฯจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 18 ตุลาคมที่จะถึง

ในส่วนการแสดงนั้น ในวันพุธที่ 12 และศุกร์ที่ 14 กันยายน เวลา 19.30 น. จะเป็นโอเปร่า เรื่อง ‘คาร์เมน’ (CARMEN)โดย คณะอุปรากร ซาน คาร์โล (San Carlo Opera) จากประเทศอิตาลี ที่จะพาทีม 256 ชีวิต มาแสดงโดยมีศิลปินโอเปราชื่อดังอย่าง Saimir Pirgu, Veronica Simeoni และ Vito Priante อยู่ในทีมนี้ด้วย

ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 13 และเสาร์ที่ 15 กันยายน เวลา 19.30 น. เป็น ซิมโฟนีคอนเสิร์ต โดยคณะซาน คาร์โล ที่ สุบิน เมห์ธา เป็นผู้ควบคุมวง โดยในวันที่ 13 จัดเป็น Beethoven’s Night นำเสนอผลงานการประพันธ์ของ ลุควิก ฟาน เบโธเฟน ได้แก่ Leonore Overture หมายเลข 3 และ ซิมโฟนีหมายเลข 9

ขณะที่คืนวันที่ 15 กันยายน จะเป็น Tchaikovsky’s symphonies การบรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 4 ในบันไดเสียง F ไมเนอร์ และซิมโฟนีหมายเลข 6 ในบันไดเสียง B ไมเนอร์ อันเป็นตัวแทนของดนตรีคลาสสิกในยุคโรแมนติกได้ ซึ่งไชคอฟสกีกล่าวไว้ว่า ได้ใส่จิตวิญญาณทั้งหมดของเขาไว้ในซิมโฟนีบทนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 19.30 น. เป็นการแสดงของคณะเครื่องกระทบ Ju Percussion Group จากไทเป กับการแสดงชุด ‘Stunning Virtuosity’

วันพุธที่ 19 และ พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน เวลา 19.30 น. 7 นักมายากลแห่งสมาคมนักมายากลนานาชาติของนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยชุดการแสดง ’THE MAGNIFICENTSEVEN’ ที่จะพาดำดิ่งไปสู่โลกแห่งจินตนาการมหัศจรรย์

วันเสาร์ที่ 22 เวลา 19.30 น.และ อาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 14.30 น.พบกับ ’BREAK THE TANGO/HIP HOP’ จากประเทศอาร์เจนติน่า และสวิตเซอร์แลนด์ ดูความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างแทงโก้และสตรีท แด๊นซ์ โดยนักเต้นแทงโก้ดีกรีระดับแชมป์โลกอย่าง German Cornejo, Gisela Galeassialong, Ezequiel Lopez และ Camila Alegre ประชันแชมป์โลกเบรกแด๊นซ์ปีล่าสุด

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน เวลา 19.30 น. วงออร์เคสตราวงแรกของสาธารณรัฐเกาหลี จะมาแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ต “Korean Symphony Orchestra ภายใต้การอำนวยเพลงของ Chi-Yong Chung โดยมีนักเปียโน Jiyeong Mun ผู้ชนะการแข่งขัน Geneva International Competition ในปี 2014 และ Busoni International Competition ในอิตาลีเมื่อปี 2015 ร่วมแสดง โดยผลงานที่จะได้ฟังมีทั้งของ สเมทานา คือThe Moldau ของ เอ็ดบาร์ด กรีก คือเปียโน คอนแชร์โต้ และของ โยฮันเนส บรามส์ คือซิมโฟนี หมายเลข 1

วันพุธที่ 26 กันยายน เวลา 19.30 น.พบกับบัลเลต์ชุด Classic Weddings โดย Singapore Dance Theatre คณะนักเต้นแห่งชาติสิงคโปร์ ที่จะคัดสรรฉากแต่งงานสุดคลาสสิค จากบัลเลต์ดังหลายเรื่อง อย่างCoppelia Act3, Sleeping Beauty Act 3 และ Don Quixote Act 3 มาให้ชม

วันศุกร์ที่ 28 เวลา 19.30 น.และวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 14.30 น. Taj Express การแสดงซึ่งผนวกดนตรีพ็อพอินเดียและวัฒนธรรมบอลลีวู้ดเข้ากับความอลังการจากเครื่องแต่งกายกว่า 1,000 ชุด และเครื่องประดับอีก 500 ชิ้น ของเหล่านักเต้น นักร้อง นักแสดง บนเวทีที่จะได้เห็นโปรดักชั่นใหม่ล่าสุดของบอลลีวู้ดมิวสิคคัล กับดนตรีของเจ้าของรางวัลออสการ์ เออาร์ เรห์แมน

จากนั้นวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 19.30 น. HANGZHOU PHILHARMONIC ORCHESTRA หนึ่งในห้าวงออร์เคสตราที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมาพร้อมซิมโฟนีหมายเลข 5 ของ มาห์เลอร์นอกจากนี้ยังมี Ning Feng ดาวจรัสแสงร่วมบรรเลงไวโอลิน

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 19.30น.คณะบัลเลต์ ฿Grand Moscow Classical Ballet฿ ของ ฿Kasatkina฿ และ ฿Vasilyov฿ นำเสนอผลงานการแสดงต้นฉบับของทั้งคู่ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการออกแบบท่าเต้นรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกัน คณะก็มีฉายาว่า Ensemble of Stars อันเนื่องมาจากนักเต้นเดี่ยวของคณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการในวงการแข่งขันบัลเลต์นานาชาติ ซึ่งเคยกวาด 19 เหรียญทอง 5 รางวัลและ 2 รางวัลกรังด์ปรีซ์จาก Paris Academy of Dance มาแล้ว ทั้งนี้บัลเลต์เรื่อง ฿ ‘Firebird’ที่จะแสดงนั้นเป็นนิทานพื้นบ้านของรัสเซีย ว่าด้วยเรื่องของเจ้าชายผู้จับวิหคไฟได้ จึงได้รับขนนกที่ช่วยปกป้องพระองค์จากศัตรู ในขณะที่เรื่อง ฿ ‘The Rite of Spring’฿ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้ช่วยหญิงคนรักจากการบูชาพระอาทิตย์

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมเวลา 14.30 น. การแสดงบัลเล่ต์ ’ เดอะ นัตแครกเกอร์’ โดยคณะบัลเลต์คลาสสิคแห่งเมืองมอสโก

อีกเรื่องจากคณะบัลเล่ต์คณะนี้ คือ ‘ตำนานพญาหงส์และลูกเป็ดขี้เหร่’ (The Legend of Swan Lake and The Ugly Duckling) ซึ่งจะแสดงในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 14.30 น. เรื่องราวของการแสดงนั้นมาจากนิทานเลื่องชื่อของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน

สำหรับวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคมเวลา 19.30 น. เป็น คอนเสิร์ตรำลึกถึงไมเคิล แจ๊คสันจาก เหล่านักเต้น นักร้อง และนักดนตรี จากอเมริกาและยุโรป กับเพลงฮิตของราชาแห่งเพลงพ็อพ

วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม เวลา 19.30น. พบกับ ‘A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM’ บัลเล่ต์จาก คณะ Karlsruhe Ballet ประเทศเยอรมนี ที่จะมาแสดงให้เห็นสุขนาฏกรรมในป่าต้องมนต์

คณะบัลเล่ต์คณะนี้ยังนำตัวนักเต้นที่ดีที่สุด มาโชว์ทักษะในโชว์ GALA CLASSICAL CONCERT ซึ่งการแสดงในโชว์นี้คัดมาจากบัลเลต์คลาสสิกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Swan Lake, Romeo & Juliet, Holberg Suite และ Grand Pas Classique ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 19.30 น.

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งนี้จะปิดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม เวลา 19.30 น. กับ Born to Dance การเต้นฟลาเมนโกแนวใหม่ โดย โลส วิวันโคส 7 หนุ่มชาวสเปน การแสดงที่พวกเขาดำเนินการผลิต กำกับ ออกแบบท่าเต้น และประพันธ์ดนตรีด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้สนใจการแสดงต่างๆดังกล่าว สามารถซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือโทร. 0-2262-3191