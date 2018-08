กล่องบันเทิง : Good Day Bad Day But Everyday

รับบทเป็น ‘วิสาขา’ ในละคร ‘เกมเสน่หา’ ซึ่งอย่าว่าแต่คนดูที่พากันชอบเลย เพราะคนเล่นอย่าง ธัญญาเรศ รามณรงค์ เองก็บอกโชคดีที่ได้เล่น “ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครคูลมาก ตอนอ่านบทยังคิดว่าทำไมคนเขียนบทเขียนตัวนี้ออกมาเท่จังเลย เป็นคุณแม่ที่ทันสมัย และมองโลกในแง่ดี เป็นสีสันของเรื่องเหมือนกัน คือเปรี้ยวด้วย ตลกด้วย ซึ้งด้วย หลายคาแรคเตอร์ในตัวนี้โชคดีที่พี่ดา หทัยรัตน์ มอบบทนี้ให้กับเราค่ะ”

มีข่าวมานานว่าจะมีละครเวที ‘บุปผาราตรี เกือบจะมิวสิคัล’ ล่าสุดหนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ก็แจ้งว่าจะมีให้ดูแน่ โดยเธอจะเป็น ‘บุปผา’ แดน วรเวช ดานุวงศ์ ก็จะมาเป็นแฟนเธอ ระหว่าง 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7

บัตรเปิดขาย ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ www.thaiticketmajor.com

เสาร์ 25 สิงหาคมนี้ที่โรงละครแห่งชาติ จะมีคอนเสิร์ตการกุศล Heart for All ที่จะมี ป๊อด ธนชัย อุชชิน , วินัย พันธุรักษ์ และนักร้องมากมาย ขึ้นเวที การนี้รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้มูลิธิ Art for All สำหรับสร้างอาคารเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ บัตรเข้าชมเริ่มต้นตั้งแต่ราคา 500 บาท สอบถามโทร.02-2263971

ส่วนแฟนๆมารายห์ แครี่ ก็แฮปปี้แน่ เพราะMariah Carey Live in Concert 2018 จะเกิดขึ้นในบ้านเรา ณ ฮอลล์ 106 ไบเทคบางนา วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน โดยบัตรมีขายที่ www.thaiticketmajor.com โทร 02-262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/teddytime.th

Good Day Bad Day But Everyday

Good Day Bad Day But Everyday เป็นนิทรรศการภาพถ่ายเดี่ยวแนวสตรีทครั้งแรกของ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพสตรีทที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทย และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการภาพถ่ายสตรีทระดับโลก ที่บริษัทโซนี่ ไทย ร่วมสนับสนุนให้จัดขึ้นระหว่างนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 10.00-18.00น. ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ซอยสุขุมวิท 39

ในนิทรรศการนี้ทวีพงษ์ได้คัดเลือก 38 ภาพที่แสดงถึงมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ โดยให้ผู้เข้าชมได้ไปมีส่วนร่วมในการใช้จินตนาการ ราวกับได้ไปอยู่ในจังหวะเดียวกับที่ช่างภาพกำลังถ่ายรูปนั้น ๆ

สำหรับทวีพงษ์เขาเคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการถ่ายภาพสตรีทในระดับนานาชาติ อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Miami Street Photography Festival 2014, รางวัลชนะเลิศจากการประกวด EyeEm Awards 2014 ในหมวด Street Photography, รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Street Shooting Around the World 2015 โดย The Los Angeles Center of Photography (LACP) อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ช่างภาพสตรีทที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในปี 2015 จากเวบไซส์ Streethunters.net

เขายังเป็นสมาชิคของกลุ่ม StreetPhotoThailand และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม iN-PUBLiC กลุ่มช่างภาพสตรีทที่ได้รับการยอมรับว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลก