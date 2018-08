32 ปีที่โชคดีของ ‘โตโน่ ภาคิน’ และเรื่องราวใจในถึงความยากจนที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิท

อายุครบ 32 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ถึงเรื่องราวชีวติที่ผ่านมา ในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองไว้ว่า

“32 ปีแล้วสินะ… ผมโชคดีที่มีผู้จัดการที่น่ารัก ผมโชคดีที่มีวง มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ผมโชคดีที่มีแฟนเพลง แฟนละคร คอยอุ้มชูผมในทุกที่ทุกเวลา ผมโชคดีที่รู้จักกับความลำบาก ความยากจนที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็ก ผมโชคดีที่พ่อจากไปตั้งแต่เด็ก ทำให้จิตใจผมต้องเข้มแข็งกว่าทุกสิ่ง ผมโชคดีที่มีแม่ที่รักผมที่สุดในโลก ผมโชคดีที่ได้พี่ฟ้า พี่น้ำ พี่ดิน พี่ดวงอาทิตย์ พี่อากาศ สร้างให้ร่างกายผมแข็งแกร่งทนทานต่อทุกอย่าง ผมโชคดีที่ได้รู้จักกับคนดีดี ความรักดีดีจากพวกคุณทุกคน…ความโชคดีของผมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้ผมก้าวไปข้างหน้า และเอาชนะตัวเองอยู่เสมอ พรทุกอย่างที่ทุกคนอวยพรมา ขอให้ย้อนกลับไปหาพวกคุณทุกคน พวกคุณที่ผมรัก พวกคุณผู้เป็นแรงผลักดัน พวกคุณคือ…คนของผม ☠️🖤 “

ทางด้านของคู่จิ้นอย่าง ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ก็ได้อวยพรวันเกิดไว้ว่า

“Happy birthday @mootono29 wishing you all the best and happiness. ขอให้สุขภาพแข็งแรง (ที่คิดว่าตัวเองมีพลังมากกว่าคนอื่น ก็ขอให้พลังมันมากขึ้นๆ จนล้นโลก) ดูแลตัวเองดีดี ไม่ว่าจะทำอะไร หวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่าง and I’ll always support you, no matter what you choose to do. ขอบคุณที่ชวนทำแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆ มันเป็นพลังงานบวกในชีวิตจริงๆ 😊 ยิ้มเยอะๆๆๆๆนะ”

ขอบคุณภาพจาก mootono29, nychaa