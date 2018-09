ให้เกียรติคนที่จากไป ‘ต้อย เศรษฐา’ เตรียมปิดตำนาน THE IMPOSSIBLES

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา THE IMPOSSIBLES ที่อยู่คู่วงการดนตรีมา 50 ปี ก็ถึงเวลาปิดตำนาน เพราะงานนี้ ต้อย เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าวง พร้อมสมาชิก ได้เปิดใจในงานแถลงข่าว The end of The im 1966-2018 คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ ดิ อิมพอสสิเบิ้ลส์ ถึงคอนเสิร์ตปิดตำนานวงมาว่า

“ตัวเองก็ใจหายเหมือนกัน ตอนที่คิดว่าจะทำ ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะครับ มันก็น่าจะถึงเวลา”

“สมควรแก่เวลาแล้ว จะรอให้เหลือคนเดียวคงไม่ไหว ใครจะอยู่คนเดียว ”

“มันไม่สมบูรณ์แล้ว แล้วคนที่เขาตายไปแล้ว ก็อาจจะคิดว่า ก็เอ็งเล่นกันอยู่แค่นี้ ไม่มีเขามาร่วมด้วย เราก็เลย ทำให้มันปิดชื่อไป แต่ว่าเราก็ยังร้องเพลง ยังเล่นอยู่”

“แต่จริงๆ ผมคิดว่าคงอีกนาน กว่าคนจะลืม จนกว่าพวกเราจะตายไปหมด”

สำหรับThe end of The im 1966-2018 คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ ดิ อิมพอสสิเบิ้ลส์จะจัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวบา 19:00 น. รอยัลพารากอน ฮอลล์