รักมั่นครบ 3 ปี ‘โฟกัส จีระกุล-เจมส์ กิจเกษม’ เผยข้อความสุดสวีท ย้ำ ‘ไม่เอา ไม่อิจจจจจ’

ในวาระครบรอบ 3 ปีที่คบหา เมื่อคืนนี้ ( 22 กันยายน) เจมส์ กิจเกษม แมคแฟดเดน กับโฟกัส จีระกุล เลยชวนกันไปฉลองด้วยการดินเนอร์แบบมุ้งมิ้งๆ การนี้ฝ่ายชายโพสต์ภาพเดี่ยวของสาวเจ้า พร้อมข้อความหวาน

‘ท่ามกลางดวงดาวแล้ววิวที่สวยงาม เธอต่างหากที่จับตาเราไว้ได้ Happy Aniversary my girl @focusbabyhippo มีอะไรสนุกให้เราลุยได้อีกเยอะนะครับเธอจ๋า 😊😘🤪 are you crazy?! So am I!!! Me love you long time kabbbb💘💋💋💋’

ขณะโฟกัสมีภาพคู่ พร้อมบอก ‘ขอบคุณสำหรับคำบอกรักทุกวัน รักน้องไปนานๆนะคะ น้องจะพยายามไม่ดื้อ ไม่เถียง แฮ่!!! #happyaniversary 3 ปี นะคะ #รักคนแก่ งั่มๆ #fjmoments@jameskitkasem’

เห็นอย่างนี้ใครจะอดใจไหว ต้องแซวกันหน้อยสิจ๊ะ แล้วโฟกัสก็มาตอบว่า ‘ไม่เอา ไม่อิจจจจจ 55555555′

แต่พูดก็พูดเถอะ เจออย่างนี้เข้า จะ ‘ไม่อิจ’ อย่างไรไหว

เนอะ

ขอบคุณ focusbabyhippo และ jameskitkasem