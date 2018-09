‘นิโคล’ ยินดี ‘ศรราม’ แต่งงานมีลูก ไม่อยากพูดเยอะถือเป็นคนนอกแล้ว

หลังจาก หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ ทำเซอร์ไพรส์วงการบันเทิง ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาว ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ และยังประกาศข่าวดีเรื่องที่สองว่าภรรยาตั้งครรภ์นั้น เมื่อผู้สื่อข่าวได้เจอ นิโคล เทริโอแฟนเก่าศรรามในงาน แถลงข่าว ละครเวที STILL ON MY MIND THE MUSICAL ที่โรงละครเวทีรัชดาลัย จึงได้ขอถามไถ่ซึ่งเจ้าตัวจึงเปิดใจมาว่า ตนเองทราบเรื่องนี้จากข่าว

“ทราบข่าวแล้วจากสื่อต่างๆ ทุกคนได้รายงานอย่างใกล้ชิด ทราบพร้อมๆกัน เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ อยู่แล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ค่ะ ”

ส่วนที่ถามว่าทราบมาก่อนไหมว่าทั้งคู่คบกันมาก่อนนั้นตนขอตอบว่า

“ตามข่าวอะค่ะ กี้เองพูดได้ไม่เยอะ เพราะกี้ถือว่ากี้ไม่เกี่ยว เป็นเหมือนทุกวันทั่วไป ทราบพร้อมๆกันนี่แหละค่ะ”

ทั้งนี้ตนก็ยอมรับว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับเรื่องดังกล่าว

“ก็มีค่ะนิดหน่อยค่ะ”

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่อดีตแฟนอยากมีลูกก็เป็นเรื่องที่ตนรู้มาตลอด

“ทราบค่ะ แต่เอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ”

“แต่กี้ขอร้องนะคะว่าอะไรที่ผ่านไป ให้มันผ่านไปเถอะค่ะ อะไรที่เป็นเรื่องที่น่าจะยินดีก็ควรจะยินดีนะคะ เป็นคนไทยรักกันเถอะค่ะ ”

ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีเวลารู้สึกอะไรเพราะขอทุ่มเทกับงาน

“กี้ทำงานเราซ้อมละครเวทีเยอะ อยู่กับงาน กับครอบครัว ลูก หากถามว่าจะเปิดรับใครไหม กี้ขอตอบเลยว่าตอนนี้ขอทุ่มเทกับงานเลยค่ะ ”

“ขอบคุณทุกกำลังใจ ในขณะเดียวกันก็อยากให้เป็นสิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆของทุกคน กี้โอเค อยากให้ทุกคนรักกัน พอเถอะ ”

“ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะพูดแค่นี้ คือเรามองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นดีกว่า อย่ามีดราม่าเลยค่ะ ทุกคนอยากมีความสุข กี้พูดแบบนี้เพราะเราก็อยากมีความสุข “