โดนจี้ถาม ทำไมไม่ช่วยเด็กไทยก่อน ฟังคำตอบชัดๆจาก ปู ไปรยา

ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ปู ไปรยา ลุนเบิร์ก ได้เดินทางไปยังค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำสิ่งที่พบมาสื่อสารให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และร่วมรณรงค์เพื่อช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอก็ลงภาพเมื่อครั้งไปที่ประเทศจอร์แดน พร้อมพูดถึงวันที่ 10 ธันวาคมว่าเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นวันครบรอบ 70 ปี ของ การลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

‘I strongly believe that human beings are born equal regardless their status. The 10th of December is Human Rights Day and the 70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the UN General Assembly. I work with @unhcr.thailand and @refugees to ensure protection for the rights of all including asylum-seekers, refugees, internally displaced and stateless persons. I hope you join us too. To find more about our work, please visit www.unhcr.or.th. ปูเชื่อเสมอว่า เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีความเป็นคนเท่ากัน และทุกคนควรได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนเท่ากันไม่ว่าเราจะแตกต่างกันในรูปแบบไหนหรือด้านใดก็ตาม

วันที่ 10 ธันวาคมเป็น #วันสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นวันครบรบ 70 ปี ของ การลงมติรับรอง #ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด้วยค่ะ

ปูทำงานกับ @unhcr.thailand เพื่อช่วยเหลือ #ผู้ลี้ภัย และบุคคลในความห่วงใยของ #UNHCR เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราได้ที่ www.unhcr.or.th นะคะ

ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน #เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก’

การนี้มีแฟนๆหลายคนเข้ามาชื่นชมในสิ่งที่เธอทำ หากกระนั้นมีความเห็นหนึ่งที่ว่า ‘ก็ไม่เข้าใจนะ ก่อนที่จะไปช่วยประเทศอื่นๆ ทำไมไม่ช่วยเหลือเด็กไทยเด็กดอยที่ยังลำบาก อยู่อ่ะคะ เพราะบ้านเราเด็กยากจนแทบจะไม่มีกินเยอะมากๆ’

ซึ่งนางเอกสาวก็ได้ตอบกลับว่า ‘ช่วยค่ะ บริจาค มอบทุนการศึกษาให้เด็กไทย และ ช่วยทุกคนที่ลำบากเท่าที่ปูทำได้ค่ะ ช่วยทุกวันถึงจะเล็กน้อยและไม่มีใครเห็นแต่มันมีคุณค่าสำหรับปูค่ะ ขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะ จะพยายามช่วยให้มากว่านี้ ขอบคุณที่พิมพ์มาเตือนว่าปูจะต้องทำมากกว่านี้ 🙂 ขออภัยด้วยค่ะ’

หลายคนอ่านแล้วก็พากันส่ง ❤️ 👍 👏 เป็นกำลังใจให้นางเอกสาวแบบรัวๆ

ด้วยความชื่นชมทั้งในวิธีคิด ในวิธีปฏิบัติ และในการตอบคำถามดังกล่าว.

ขอบคุณภาพจาก prayalundberg