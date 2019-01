คนบันเทิงร่วมอาลัย ‘เซนติเมตร’ พร้อมชมผลงานล่าสุดก่อนเสียชีวิต

จากกรณีการเสียชีวิตของ เซนติเมตร จตุรภัทร เข็มนาค สไตลิสต์และพิธีกรรายการ ล้นตู้ หลังอุบัติเหตุรถชนกันตกคันคลองชลประทาน ปากทางเข้าวัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมานั้น ทำให้เพื่อนร่วมวงการบันเทิงแห่อาลัยต่อการจากไปของสไตลิสต์

โอปอล์ ปาณิสรา ที่เห็นน้องมาตั้งแต่เด็ก ก็ได้ไว้อาลัยสุดเศร้าในอินสตาแกรมถึง เซนติเมตรด้วยว่า

เมตรเอ้ย พี่นึกไม่ถึงจริงๆว่าน้องจะจากทุกคนไปเร็วขนาดนี้ เห็นกันมาตั้งแต่เมตรเรียนกับลูกกอล์ฟที่ร้านกาแฟเป็น10ปีแล้วมั้ง เมตรเป็นน้องที่น่ารัก เป็นลูกที่กตัญญู ถ้าพี่เคยล่วงเกินอะไรน้องทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพี่ขออโหสิกรรมนะลูก และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเมตร @centimetre และ โจ้ @justjosupakit อย่างที่สุดค่ะ 🖤

ขณะที่พลอย หอวัง ก็โพสต์อาลัยเช่นเดียวกัน

My heart is broken without u both. I love u. I hate the world why they have to take u both why. I couldn’t believe it. Rest in peace @centimetre

ส่วน คาริสา สปริงเก็ตต์ พูดไม่ออกต่อการจากไปอย่างกระทันหันของเซนติเมตร

My heart is broken… 🌹 พี่เมตรหนูพูดไม่ออกเลย เรื่องราวของพี่มันสนุกและน่ารักสดใสทุกครั้งเลยจริง ทำไมน้า ทำไม คนน่ารักๆ 🥺🥺 god pls พวกพี่จะเป็นที่รักของพวกเราเสมอไปน้า @centimetre @justjosupakit #restinpeace หนูขอให้บุญกุศลดูแลปกป้องดวงจิตของพี่พี่นะคะ เสียใจกับครอบครัวของพี่ทั้งสองค่ะ

มัดหมี่ พิมดาวก็เช่นกัน

You’ve gone too fast mate! May you rest in peace… i will always miss you! #ripcentimetre 👧🏻👧🏻❤️❤️ #since2008

ขณะที่ในโลกออนไลน์ต่างร่วมกันแชร์รายการ ล้นตู้ ที่ออกอากาศเทปล่าสุดก่อนที่เซนติเมตรจะเสียชีวิต

ขอบคุณ ล้นตู้ opalpanisara paloyh carissa_spg mutmeepimdao