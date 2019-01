สุดเซอร์ไพรส์ ‘ซีแนม’ ถูกหวานใจคุกเข่าสวมแหวนครบรอบ 9 ปีที่ลอนดอน

เผยโมเมนต์สุดประทับใจ สำหรับนักร้องสาว ซีแนม สุนทร ที่ถูก ก้า แฟนสาวหล่อนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนที่งานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่การขอแต่งงานเพียงแค่ครบรอบ 9 ปี เท่านั้น

“More than word the best moment in my life❤ ไม่ได้ขอแต่งงานน๊าาา แค่คุกเข่าให้แหวนครบรอบ 9 ปี เพื่อนๆ ไม่ต้องใส่ซอง🤣🤣🤣 ขอบคุณมากๆๆนะคะ การเดินทางผ่าน 9 ปี มันมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไป เป็นธรรมดาแค่เราก้าวข้ามมันมาด้วยกัน จนมีวันนี้ ชีวิตคู่มันไม่มีอะไรง่าย แต่มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าทั้งสองจับมือแน่นๆไปพร้อมไปด้วยกัน @kaka_a ไม่คิดว่าครั้งนึงในชีวิตจะได้มีโมเม้นคุกเข่าให้แหวนแบบนี้บ้าง❤❤❤“

ขอบคุณภาพจาก zeenam_m