สุดเจ๋ง ‘นก สินจัย-ก๊อต จิรายุ-The Rapper’ คว้ารางวัล Asian Television Awards 2018

กองเชียร์ชาวไทยได้เฮกันลั่น ที่ทีมนักแสดงและผู้ผลิตของไทยได้คว้ารางวัล ในงานประกาศรางวัล Asian Television Awards 2018 ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยมของเอเซีย ที่ประเทศมาเลเซีย

โดยงานนี้นักแสดงชาวไทย อย่าง นก สินจัย เปล่งพานิช ได้คว้ารางวัล Best Actress in a Supporting Role หรือ นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากซีรีส์ศรีอโยธยา ด้าน ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล ก็คว้ารางวัล Best Actor in a Supporting Role นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากละคร คมแฝก

นอกจากนี้ในส่วนของรายการโทรทัศน์ ก็ยังได้เฮเช่นกัน ทั้ง รายการ The Rapper ของเวิร์คพอยท์ ที่ได้รับรางวัลประเภทรายการยอดเยี่ยม Best General Entertainment Programme

ขอบคุณภาพจาก khemanito, godfather1632, louisscott, ae_maneerat