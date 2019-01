‘วู้ดดี้’ ทิ้งตำแหน่ง ‘ซีอีโอ วู้ดดี้เวิลด์’

เรียกว่าเป็นเรื่องเซอรไพรส์รับต้นปี เมื่อ วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ได้ขอสละตำแหน่ง ซีอีโอ วู้ดดี้เวิลด์ และมอบตำแหน่งซีอีโอของบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ให้ กรอบแก้ว ปันยารชุน โดยวู้ดดี้โพสต์ข้อความดังกล่าวในอินสตาแกรมว่า

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของเรา เรือจะไปต่อในน่านน้ำใหม่ๆ ต้องมีกัปตันที่มากประสบการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่ง และที่สำคัญต้องหัวเราะได้ทั้งวัน

ขอแสดงความยินดีด้วยกับ CEO คนใหม่ของ #WoodyWorld กรอบแก้ว ปันยารชุน @krobkeaw ❤️ Another Milestone for us … we’ve just announce that Krobkaew Panyarachun @krobkeaw is now the head of #WoodyWorld

ขอบคุณ woodytalk