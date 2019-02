บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อนักร้อง นักแสดงมาดร็อกสายเซอร์ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ สลัดมาดที่เราเคยคุ้นมาสวมวิญญาณเป็นลุคแดร๊กควีน ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม แต่งองค์อลังการลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า

เจอกับน้องปูเป้ คืนนี้ ที่ @dragracethailand line tv 20.00 นะคะ see n’poopae tonight. hard working make up and nails by @petchra_petchii

งานนี้ทำเอาแฟนเพลงแห่ชมเจ้าตัวกันสนั่นว่า สุดจัดปลัดบอกเลยค่ะพี่❤️❤️❤️❤️

ขอบคุณ paearak