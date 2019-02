ปลีกบันเทิง เตรียมสนุกกับ AF8 Infinity Concert และ ริมผา มิวสิก เฟสติวัล 2019

เหล่าสมาชิกเอเอฟรุ่น 8 กลับมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ “AF8 Infinity Concert” ใครคิดถึง “ต้น-ธนษิต จตุรภุช, เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, คชา-นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์, แพรว-จีรวัลย์ สอนสะอาดดี, ไทด์-ณพฤฒษภา พลอยงาม, เฟรม-วัชรกาญจน์ บัวบาน, เจมส์-ศุภวิชญ์ บุญเกษม, จอย-จีราพัชร จงกลสงเคราะห์, แพรวา-แพรอิศรา ปูคะวนัช, หลิน-ดวงภร แย้มมณฑา, แอ้น-นันนภัส ชูเชิดกีรติวัฒน์, ดิว-ธนิดา ไชยกิตติ” ก็ล็อกคิววันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ไว้ให้พร้อม เพราะการแสดงจะมีที่เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. อ้อ, ในส่วนเรื่องบัตรนั้นมีตั้งแต่ราคา 2,000-3,500 บาท จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ (ผ่านระบบ Event Pop)

ส่วนที่มีก่อน 1 วันคือ “ริมผา มิวสิก เฟสติวัล 2019” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ เขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ กม.21 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา งานที่จะมีทั้งวง COCKTAIL, SLOT MACHINE, JOEY BOY, T-BONE, TWOPEE SOUTHSIDE, TATTOO COLOUR, SCRUBB, MUSKETEERS, MAX JENMANA, BOOM BOOM CASH, DJ.LEO ,THE RAVEN DOLL ไปโชว์เต็มที่ แถมยังมีเวที Dangerous Rate 18+ กับศิลปินที่คนจัดงานเชื่อว่าแฟนๆ จะคาดไม่ถึง บัตรเข้าร่วมราคา 1,300 บาท ซื้อได้ที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา โดยมีโปรโมชั่นแสนซื้อ 3 แถม 1 ภายใน 15 กุมภาฯนี้

จัดมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว สำหรับ “การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส” ที่ปีนี้กำหนดหัวข้อการประกวดให้เป็น “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยจะเปิดรับผลงานในวันที่ 28-29 มีนาคม ที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ขณะในส่วนภูมิภาคส่งได้ที่คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่, คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม, Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery จ.ปัตตานี ซึ่งผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest หรือสอบถามที่โทร 0-2680-4045, 0-2680-4042

101 The Third Place จับมือ Cat Radio จัด “Whizdom Society presents 101 LOVE เทศกาลรักเกินร้อย” งานที่คนทำบอกว่าจะทำให้ทุกคนมีความรักมากกว่าเดิม อย่างน้อยก็นิดนึง โดยงานซึ่งจัดขึ้นที่ 101 The Third Place @ True Digital Life Park จนถึง 17 กุมภาพันธ์นี้ นอกจากมีงานศิลปะหลากหลาย อาทิ ประติมากรรมหุ่นโคมไฟนกกระเรียนยักษ์ ฝีมือ “ยูรี เกนสาคู” แล้ว ก็ยังมีห้องแห่งความรักในสไตล์ของศิลปินมากหน้า, กิจกรรม Love Board ที่ให้ทุกคนเขียนคำบอกรักแล้วฉายขึ้น Love Wall กำแพงขนาดใหญ่ให้เห็นกันชัดๆ ฯลฯ ยังมีฟรีคอนเสิร์ตให้ชมตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ทุกพุธ-อาทิตย์อีกต่างหาก ดูรายละเอียดและตารางโชว์ที่ www.facebook.com/thisiscatradio

กำหนดแน่ชัดแล้วว่า เทศกาลดนตรี “สิงห์ มิวสิค พรีเซนต์ : คัลเลอร์ อิน เดอะ พาร์ค 2019” ปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ที่ไทยเวคพาร์ค ลำลูกกาคลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยปีนี้คนจัดบอกว่าได้เพิ่มสีสันด้วยแนวดนตรี และรายชื่อศิลปินต่างๆ หลากหลายกว่าเดิม โดยนอกเหนือไปจากแนวเพลงเฮ้าส์และเทคโน อาทิ “Charlotte de Witte” ดีเจหญิงและโปรดิวเซอร์จากเบลเยียม ยังมี “Floyd Lavine” ศิลปินแนวอิเล็กทรอนิกชาวแอฟริกาใต้ที่ตั้งรากฐานอยู่ในเบอร์ลิน ฯลฯ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ดูได้ใน www.kolourinthepark.com

บวงสรวงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “‘จอมขมังเวทย์ 2020′” ของ “สหมงคลฟิล์ม” ที่นำแสดงโดย “หมาก-ปริญ, ก๊อต-จิรายุ, คิทตี้-ชิชา, นก ฉัตรชัย, นก-สินจัย” ที่จับเรื่องราวความเชื่อต่างสมัยของคน 2 ยุค 2 วัย มาปะทะกัน งานที่หมากบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมาก ขณะสินจัยว่า อ่านบทแล้วนอนไม่หลับ ส่วน “ต้อม ปิยะพันธุ์” ผู้กำกับก็ว่า มั่นใจในความสนุก และฉากบู๊แอ๊กชั่นที่มากกว่าภาคที่แล้ว เมื่อปี 2548 แฟนๆ ที่ติดตามกันมาตั้งแต่ภาคก่อน รอชมได้ปลายปีนี้