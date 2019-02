เป็นโสดมาพักใหญ่ แต่ตอนนี้หัวใจของ ทับทิม มัลลิกา มีเจ้าของแล้วจ้า โดยเจ้าตัวถือโอกาสดีวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้โพสต์ภาพคู่ พร้อมข้อความ ‘I’m the best version of me when I’m with you 💗 🐻 💗 Happy Valentine’s Day BooBear 😳🤭🤭’

งานนี้นอกจากหลายคนจะเข้ามาแสดงความยินดี ยังมีหลายคนถามว่าเขาเป็นใคร บอกอยากเห็นหน้า ซึ่งทับทิมก็ว่า ‘เปิดแต่ตัว หน้ายังไม่เปิด 😆😆’ จ้า

เอาเป็นว่า ณ ตอนนี้ที่แฟนๆรับรู้ก็คือทับทิมกำลังมีความสุขความรัก ❤️

ขอบคุณ tubtimofficial