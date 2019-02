จาก The Boys Bromance ถึงหนังไทยกับความท้าทาย และศิลปะสนทนา

*Above All Creative จับ 8 หนุ่ม ตุลย์ ภากร, แม็กซ์ ณัฐพล, เบสท์ ชลสวัสดิ์, ทาโร่ ชาตรี, อาร์ม วีรยุทธ, แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์, คิมม่อน วโรดม และ คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ มารวมกันไว้ในงานแฟนมีตติ้ง The Boys Bromance One Day Special ซึ่งจัดขึ้นเวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี้ ที่ Ultra Arena, Show DC โดยบัตรราคา 1,500/ 2,500 และ 3,500 บาท เปิดจำหน่ายทาง www.aboveallcreative.com จ้า

*เป็นคอนเสิร์ตที่เหล่านุชรอคอยจริงๆสำหรับ OISHI Gold Presents PECK PALITCHOKE Concert # 2 : LOVE IN SPACE คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่ 2 ของ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ซึ่งจะมีในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย. เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. เวลา 18.00 น. ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพราะพอเริ่มขาย บัตรก็หมดไปในเวลาไม่กี่นาที

*วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ คือวันนี้ เวลา 13.00 น. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดเสวนา Thai Cinema: Ten-Year Challenge ภาพยนตร์ไทยกับความท้าทายในสายตาคนทำหนังต่างทศวรรษ ให้ฟังเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและอนาคตที่อยู่ตรงหน้า ผ่านประสบการณ์การทำหนังของผู้กำกับไทย 5 คนจาก 5 รุ่น คือ ปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล, ยงยุทธ ทองกองทุน, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, ขนิษฐา ขวัญอยู่ และ ฉันทนา ทิพย์ประชาติ พร้อมฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘Ten Years Thailand’ ให้ชมฟรี ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

*ส่วนเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เห็นว่าจะมีประกาศผลรางวัลออสการ์ทั้งที เลยจัดแพคเกจพิเศษ Oscar Pass ให้ดูหนังเข้าชิงรางวัล 7 เรื่อง คือ Green Book, Spider-Man into the Spider-Verse, A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, The Wife, Shoplifters และ First Man ในราคา 490 บาท ระหว่างนี้ถึง 5 มีนาคม ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา และไอคอน ซีเนคอนิค ขณะเดียวกันในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก็จะมีการถ่ายทอดสดการประกาศผลให้ชมบนจอ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ การนี้นอกจากจะฟรีแล้ว ยังมีโทรศัพท์มือถือ Huawei ให้ได้ลุ้นอีกต่างหาก

*หกโมงเย็น อังคาร 26 กุมภาพันธ์นี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมศิลปะสนทนา 2562 เรื่อง Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: เทคโนโลยีใหม่ๆ กับพิพิธภัณฑ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เชิญ ดร. โจแอนน์ ฮิปโปลิต ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน ดีซี และ ชวิน สระบัว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Google Street View ประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี่ร่วมสมัยต่อการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ทั้งนี้ร่วมฟังการบรรยายภาษาอังกฤษ แต่มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทยได้ฟรี ทั้งนี้หูฟังมีจำนวนจำกัด สนใจลงทะเบียนรับได้ตั้งแต่เวลา 17.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ education@bacc.or.th โทร. 02 214 6630 – 8 ต่อ 519

เลือกไปชมไปฟังกันตามแต่ใจได้เลย.