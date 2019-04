เผยภาพแรก ‘มีก้า-มีญ่า’ น้องแฝดหมื่นล้าน ทายาท ป๊อก-มาร์กี้

หลังจากที่คุณแม่ มาร์กี้ ราศรี ต้องแอดมิท เข้าโรงพยาบาลล่วงหน้าเพราะมีภาวะเสี่ยงครรภ์เป็นพิษ ล่าสุดวันนี้ (4 เมษายน) ก็ถือฤกษ์ดีเวลา 21.40 น. ผ่าคลอดน้องแฝด มีก้า และ มีญ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาล BNH โดย มีก้า ลูกชายน้ำหนักตัวแรกคลอด 2354 กก. และมีญ่า ลูกสาวน้ำหนักตัวแรกคลอด 2274 กก. โดยมีคุณพ่อมือใหม่ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โดย คุณพ่อป๊อก ก็ได้บอกไว้ว่า “Welcome to the world and to our family Mika & Mia… Daddy and Mommy love you”

ขอบคุณภาพจาก @pokmindset