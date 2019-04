คบหาดูใจกันมากกว่า 2 ปี สำหรับ ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก และหวานใจ แมทธิว บราก ที่แฟนๆ ต่างก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี ล่าสุดวันนี้ (4 เมษายน) ปู ไปรยาก็ได้โพสตืภาพขณะที่แฟนหนุ่มคุกเข่าสวมแหวน พร้อมแคปชั่นว่า

“Came for ramen and stayed for the man 🙀💍❤️🌙 04.04.19 @mrbrag“

ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆ ร่วมแสดงความยินดีกันแน่นอินสตาแกรมเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพจาก prayalundberg