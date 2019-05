ส่องหนังสือน่าอ่าน ‘สวนสัตว์กระดาษ-ความงามและความจริงของชีวิต’

เป็นวรรณกรรมแปลเล่มแรกจาก สนพ. SALT สำหรับ “สวนสัตว์กระดาษ และเรื่องสั้นอื่นๆ” (The Paper Menagerie and Other Stories) ซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นของ Ken Liu นักเขียนคนแรกที่คว้า 3 สุดยอดรางวัลวรรณกรรมไซไฟโลก คือ Hugo, Nebula และ World Fantasy Award ในปีเดียวกัน เป็นรวมเรื่องสั้นที่เปิดโลกทัศน์และสั่นสะท้านอารมณ์คนอ่าน ด้วยส่วนผสมที่กล่มกล่อมของวิทยาศาสตร์ จินตนาการ และประวัติศาสตร์จีน Ken Liu เป็นนักเขียนไซไฟรุ่นใหม่ ที่มีสายเลือดมังกร แต่เติบโตในอเมริกา งานเขียนของเขาคือความกล้าหาญที่จะดึงรากเหง้าของความเป็นตะวันออกมาต่อยอดในขนบตะวันตก เรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่องให้ความรู้สึกที่แตกต่างหลากหลาย แต่มีจุดร่วมหนึ่งที่เหมือนกันคือเขย่าจิตใจคนอ่านให้ระรัวได้ แปลโดยลมตะวัน

“คาเฟ่ลูส เมนูที่รักจากการเดินทาง” เขียนโดย ฟูมิเอะ คนโด แปลโดย กนกวรรณ เกตุชัยมาศ สนพ. Sunday Afternoon ช่วงนี้วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นในบ้านเราเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวน เจอเล่มนี้เข้าไปนี่คือความแหวก งานเขียนเย็นๆ ใสๆ นุ่มๆ แต่มีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในสไตล์ Cozy Mystery เป็นเรื่องของนาระ เอโกะ พนักงานออฟฟิศวัย 37 สาวโสดที่ไม่มีงานอดิเรกอะไรจริงจัง และคิดว่าโซฟาที่บ้านคือสถานที่ที่เธอโปรดปรานที่สุด แต่วันหนึ่งเธอกลับพบร้าน “คาเฟ่ลูส” คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดในบ้านเดี่ยวสีขาว ที่อยู่กลางย่านพักอาศัย และชีวิตเรียบๆ ของเธอก็เปลี่ยนไป ผ่านอาหารต่างๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางของเชฟสาว และนั่นก็กลายเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเธอเช่นกัน สนุกแบบอ่านรวดเดียวจบเลย

“ON TRUTH …ว่าด้วยความจริง” เป็นรวมบทความว่าด้วย “ความจริง” จากมุมมองของนักปรัชญาและนักทฤษฎีตะวันตก ที่พยายามอธิบายหรือให้ภาพความจริง เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของแนวคิดเรื่องโลกหลังความจริง (post-truth) แต่ก็ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมมโนทัศน์เรื่องความจริงทั้งหมด เป็นเพียงมาดหมายให้เห็นถึงตำแหน่งแห่งที่ของความจริงในโลกของความคิดที่สัมพันธ์กับสังคมการเมืองได้หลากหลายและกว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่กดทับเสียงของผู้คน จนทำให้เราลังเลหรือกลัวที่จะพูดความจริง เล่มนี้มีบทความน่าสนใจทุกชิ้น จากนักวิชาการไฟแรง อาทิ “โลก ความจริง และการเมือง : ภววิทยาแห่งความหลากหลายและโลกกับการเปลี่ยนโลกในความคิดของอแลง บาดิยู” โดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “ความจริงในงานศิลปะกับศาสตร์การตีความของกาดาเมอร์” โดย คงกฤช ไตรยวงค์ ที่เป็นบรรณาธิการเล่มด้วย, “ความจริงและการเมืองของชิเชค : สนทนากับเดอลูซ ค้างแรมกับบาดิยู” โดย ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย

“คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต” เป็นงานเขียนของ Tomas Navarro และแปลโดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ จาก Move Publishing ในญี่ปุ่น คินสึงิ (Kintsugi) คือวิธีซ่อมแซมภาชนะที่แตกเสียหายอย่างประณีตด้วยรักทอง เพราะเชื่อกันว่าถ้วยชามที่แตกไปไม่ควรนำไปทิ้งขว้าง หากแต่ควรถูกซ่อมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และคินสึงินี้ก็ถูกนำมาปรับใช้เป็นวิธีคิดในการดำเนินชีวิต ใช้ซ่อมแซมแผลใจที่หนักหนาและค้างคาด้วยการรู้จักให้อภัยตัวเอง ยอมรับความผิดพลาดแบบไม่ปิดบัง ปล่อยให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อที่เราจะไม่ต้องทนเจ็บปวดกับมันอีก และสามารถที่จะก้าวเดินไปตามเส้นทางชีวิตของเราได้อย่างเข้มแข็ง สิ่งที่พิเศษมากๆ ในเล่มนี้คือเคสตัวอย่างจากชีวิตจริง เพราะผู้เขียนเป็นจิตแพทย์ชื่อดังที่มีประสบการณ์รักษาผู้บาดเจ็บทางใจมายาวนานเราเลยได้พบชีวิตจริงของผู้คนผ่านตัวหนังสือ

เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่มีหนังสือแปลดีๆ มาตลอดสำหรับ Merry-Go-Round Publishing นอกจากงานเขียนเจ๋งๆ ของ สตีเฟ่น คิง ที่ สนพ.ทุ่มทุนสร้างเพื่อแฟนคิงตลอดเวลาแล้ว ยังมีของนักเขียนดังอีกหลายคนทั่วโลก รวมถึงเล่มนี้ “เบื้องลึกในครัวลับ” (Kitchen Confidential) งานกึ่งๆ สารคดีของเชฟชื่อดัง “แอนโธนี โบร์เดน” ที่ยังเป็นนักเขียน นักผจญภัย และนักเดินทางอีกด้วย เห็นชื่อเชฟอย่าเพิ่งนึกว่าตำราอาหาร เพราะโบร์เดนไม่ได้มาบอกว่าเขาทำอาหารอร่อยได้ด้วยวิธีไหน แต่นี่คือเรื่องราวชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาหาร คนที่คนอื่นเรียกเขาและเจ้าตัวเรียกตัวเองว่า “เชฟ” ถ้า No Reservation และ Parts Unknown คือรายการทีวีที่บันทึกการเดินทางของโบร์เดน เป็นรายการที่เขาเรียนรู้ผู้คนและทำความรู้จักโลกโดยใช้ “อาหาร” เป็นสื่อ “เบื้องลึกในครัวลับ” ก็คือบันทึกฉบับหนังสือ ที่ไม่เพียงขุดค้นเรื่องลับจากก้นครัวออกมาตีแผ่ แต่ยังเป็นบทบันทึกเส้นทางชีวิตของโบร์เดนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารอีกด้วย

เล่มนี้สนุกมากๆ ที่บอกว่าเป็นกึ่งๆ สารคดี ก็เพราะว่าแม้จะเป็นบันทึกเรื่องจริงของเชฟชื่อดังระดับโลก ก่อนที่เราจะรู้จักเขาอย่างทุกวันนี้ แต่วิธีที่เล่าและวิธีการเลือกเรื่องมาเล่าล้วนมีชีวิตชีวามากๆ โบร์เดนทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเฝ้าดูการรบตลอดเวลา ทว่าสมรภูมิไม่ใช่สนามรบ แต่เป็นห้องครัว เราเห็นถึงความพยายามที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองรัก อดทนในสิ่งที่ตัวเองเลือก ล้มแล้วลุกครั้งแล้วครั้งเล่า เขาไม่ได้เขียนให้ตัวเองเป็นพระเอก ไม่ได้ทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบ แต่ในความไม่สมบูรณ์ ขาดๆ เกินๆ ในสิ่งที่ทำนี่ล่ะ ที่ทำให้เรานับถือในเส้นทางของเขา

น่าอ่านทุกเล่ม

All site contents copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.