ครองรักกันมาอย่างยาวนาน สำหรับ วิลลี่ และ เยลหลี เยอราดีน แมคอินทอช ที่ล่าสุดก็ครบ 13 ปีที่แต่งงานกัน งานนี้วิลลี่เลยโพสต์หวานถึงภรรยาคนสวยไว้ว่า

“ครบรอบแต่งงาน13ปี ขอบคุณที่ดูแลกันเหมือนวันแรกที่รักกันนะจะ Happy anniversary to my beautiful wife. Thank you for making me happy all the time.”

ขอบคุณภาพจาก williemc666, gellymc