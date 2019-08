‘ไป่ ทาคน’ นายแบบฮอตจากเมียนมาร์ เปิดใจถึงสาวในฝัน บอก ‘ใบเฟิร์น’ คือสเปค

ไป่ ทาคน (Paing Tahkon) นายแบบชื่อดังจากประเทศเมียนมาร์ ได้พบปะแฟนๆ ชาวไทยแบบเป็นทางการในงาน Asian rising star Paing Tahkon ที่จัดขึ้นวันนี้ (7 สิงหาคม) ที่ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ สยามพารากอน โดยเจ้าตัวร่วมพูดคุย พร้อมโชว์พิเศษบนเวที ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยไป่ได้กล่าวทักทายเป็นภาษาไทย บอก “สวัสดีครับ ผมชื่อ ไป่ ทาคนครับ” และ “รักจังเลย”

ก่อนจะเปิดใจผ่านล่ามถึงการมาร่วมงานในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งหลังจากนี้เขาก็จะมีงานถ่ายแบบและโฆษณาให้ได้ติดตาม

ทั้งนี้ไป่ ทาคน ยังได้เปิดใจว่ามีความชื่นชอบนักแสดงไทย คือนางเอกสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ พร้อมว่า

“ตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้ ใจสั่นไปหมดเลย ถ้าถามว่าอยากฝากอะไรถึงใบเฟิร์นไหม เดี๋ยวจะบอกตอนที่เจอเขาเองครับ”

หากถามว่าตรงสเปคเลยไหม เจ้าตัวก็พยักหน้าพร้อมบอกว่า “ใช่”

เมื่อถามถึงวิธีรักษาหุ่นในการเป็นนายแบบ เขาก็ว่า “ตอนนี้ผมยุ่งมาก จนไม่มีเวลาไปออกกำลังกายที่ยิมมา 1 ปีแล้ว ตอนนี้ก็พยายามทานอาหารที่ช่วยไดเอตอยู่”

พร้อมฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆชาวไทยว่า “ขอให้แฟนชาวไทยมีความสุขมากๆนะครับ อย่ายอมแพ้ในเรื่องง่ายๆ ดูแลตัวเองดีๆนะครับ รักทุกคนมากๆนะครับ รักจังเลย ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ผมรักทุกคน (พูดภาษาไทย) Thank you so much “