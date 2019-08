แนนซี่ นันทพร สว่างแจ้ง อดีตนักร้องสาว ได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยแนนซี่ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้ากับสามีชาวเกาหลีและลูก พร้อมบอกว่า

“A gift from heaven and my everything 💕 Baby “Ji Yoo Kim” 8 Aug 2019 2.89kg 5:05pm … Thank you to everyone for all ur wishes. Mommy and little baby are safe and healthy 🤗🥰”

ขอบคุณภาพจาก nancy.cy.nancy