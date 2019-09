ฉอด สายทิพย์ ชวนเช็คดวงรักกับหมอช้าง ฝั่งโฟร์โนล็อคมากับหนุ่มๆ TRINITY – กล่องบันเทิง

-การจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแต่ละทีไม่ใช่ง่ายๆ โบ สุนิตา ลีติกุล เลยบอกแฟนๆว่าถ้ารักกันจริง อย่าได้พลาด RHYTHM Of BEAU SUNITA Concert ที่เอ-ไทม์ โชว์บิส จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พ.ย.นี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ คอนเสิร์ตซึ่งจะมี ป๊อด ธนชัย อุชชิน , คัทโตะ , แทน Lipta และ ละมุนแบนด์ จั๊ก ชวิน, ปิงปอง ศิรศักดิ์, ต้าร์ สุรชัย (ต้าร์ มิสเตอร์ทีม) มาขึ้นเวที ทั้งนี้โบบอกว่า “คอนเสิร์ตนี้ตั้งคอนเซปต์ไว้ว่า เป็นคอนเสิร์ตที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคนดนตรีตัวจริงทุกคน ดังนั้นเพลงทุกเพลงที่คุณคิดถึงและอยากฟังคุณจะได้ฟังกันอย่างจุใจ…ไม่อยากให้พลาดจริงๆ” สำหรับบัตรเข้าชมมีราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท ซึ่งมีจำหน่ายที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3838 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำสมทบทุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

-จากเดนมาร์ค Lukas Graham เจ้าของงานเพลง “7 Years” อันโด่งดัง จะมาเปิดคอนเสิร์ตสิงห์ คอร์เปอเรชั่น พรีเซนต์ส “ลูคัส เกรแฮม ไลฟ์ อิน แบงค็อก 2019 ในวันที่ 28 กันยายนนี้ ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยบัตรราคา 2,500 และ 2,000 บาท จองในระบบ E-Ticket ที่ https://www.theconcert.co.th/p/30

-ส่วนเพื่อจะได้เข้าใจและเรียนรู้การพัฒนาเมืองมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเยาวราช-เจริญกรุง ให้ดียิ่งขึ้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดนิทรรศการดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์ ซึ่งจะเปิดให้ชมที่ร้าน เอี๊ยะเซ้ง กงษี เจริญกรุงระหว่างนี้ถึง 22 กันยายน

-คิดได้ไม่เหมือนใครจริงๆ ด้วยโปรเจ็คต์ล่าสุดของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ CHANGE2561 คือเทศกาลความรัก-LOVE FEST THAILAND฿ ที่ชวนไปเช็คอินกับกิจกรรมในทุกสเตตัสรัก เพราะจะมีทั้งการให้เช็คดวงรักกับ หมอช้าง เข้ากระโจมคุยกับ พี่อ้อยพี่ฉอด ก่อนไปสนุกต่อกับคอนเสิร์ตริมทะเลกับชาติ สุชาติ , ณัฐ ศักดาทร , วันเดอร์เฟรม , เจ เจตริน , ลิปตา , สล็อตแมชชีน ,URBOYTJ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ที่ OCEAN MARINA YACHT CLUB PATTAYA โดยบัตรราคาเดียว ไม่ว่าจะไปเดี่ยวหรือไปเป็นคู่ 2 คนคือ 1,000 บาท ซื้อได้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร.02-262-3456

-ตั้งใจอย่างแรงให้ออกมาดี ดังนั้นงานเพลงชุดแรกของโฟร์โนล็อค กับ 4 หนุ่ม “TRINITY” (ทรินิตี้) ที่ประกอบด้วย เจมส์ ธีรดนย์ , เติร์ด ลภัส ,ปอร์เช่ ศิวกร และ แจ๊คกี้ จักริน ที่เป็นมินิอัลบั้มชื่อ TRINITY : THE 1ST MINI ALBUM “THE ELEMENTS” จึงนอกจากจะเป็นการทำงานร่วมระหว่างทีมไทยและทีมโปรดิวเซอร์อินเตอร์อย่าง Jam Factory ที่อยู่เบื้องหลังให้กับศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็น Chris Brown, Travis Scott, Jennifer Lopez, Will Smith, Pitbull ฯลฯ แล้ว เอ็มวีเพลงแรก Haters Got Nothing ที่ยกกองไปถ่ายกันที่เกาหลี ก็ยังเป็นการร่วมงานกับทีมผู้กำกับ Tiger Cave ผู้เคยทำเอ็มวีให้กับศิลปิน GD&TOP, ZICO, JAY PARK, DEAN ฯลฯ อีกต่างหาก และถ้าอยากรู้ว่างานออกมาเป็นยังไง รวมถึงการแสดงบนเวทีของพวกเขาจะน่าจะประทับใจแค่ไหน ก็ไปพบพวกเขาได้ในงาน TRINITY : THE FIRST DEBUT STAGE วันที่ 17 กันยายน เวลา 18.00 น. ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์