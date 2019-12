ในวันพ่อ ที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมานับเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกๆจะบอกรักพ่อตัวเองอย่างโรแมนติก เช่นเดียวกับ น้องมะลิ พาขวัญ ทายาทคนเก่งของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ ปอ ทฤษฎี และ แม่ โบว์ แวนดา สหวงษ์ ที่วันพ่อปีนี้ น้องมะลิได้ก็ทำให้พี่จ๋าถึงกับยิ้มไปซึ้งไป โดยแม่โบว์ได้โพสต์ภาพเป็นภาพวาดที่น้องมะลิลงมือวาดด้วยตัวเองและเขียนข้อความถึงพ่อปอว่า “I love My Daddy So Much. @portid” และนำภาพและข้อความนั้นไปวางไว้ที่รูปของคุณพ่อ

I 💚 My Daddy So Much. @portid

ขอบคุณ vanda29