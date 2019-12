ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล ลงรูปคู่กับแฟนหนุ่ม กี้ สราวุธ ให้ได้ชมในอินสตาแกรมกันครั้งแรก หลังจากที่ผ่านอุบัติเหตุร้ายมาด้วยกัน โดยล่าสุดนั้นเป็นวันเกิดของฝ่ายชายที่ฝนได้อวยพรสุดหวานไว้ว่า

“Happy Birthday na ka “17 dec 2019” the most memorable day in my entire life. เขียนการ์ดอวยพรไปหมดแย้ว กะจะเซอไพรสพี่ทำไมโดนเซอรไพรสกลับอ่ะะ มีความสุขมากๆนะคะ ❤ love chuuuuuuu“

ขอบคุณภาพจาก sananthachat