‘เจ’ โพสต์หวานวันครบรอบแต่งงาน ‘ปิ่น’ “เธอคือหัวใจ”

หลังจากรักกันมา 19 ปี สำหรับคู่สามีภรรยา เจ เจตริน – ปิ่น เก็จมณี ที่ล่าสุดเพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงาน 19 ปีเต็ม โดยในวันพิเศษนี้หนุ่มเจได้โพสต์ข้อความสุดหวานถึงภรรยามาว่า

ไม่มีความรักใดสมบูรณ์แบบเหมือนในเทพนิยายหรอก โลกแห่งความจริงมันคือ การบริหารอารมณ์ การให้อภัย การรับฟัง ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผ่านร้อน ผ่านหนาว ช่วงขึ้นสูง ช่วงลงต่ำ เราผ่านมาด้วยกันและเรายังอยู่เคียงข้างกัน ถามตัวเองเสมอ ถ้าวันนึงผมไม่มีเธอ ผมจะอยู่ได้มั้ย คำตอบในใจกลับมาเสมอ ผมขาดเธอไม่ได้หรอกเพราะ เธอคือหัวใจของผม Happy 19th Anniversary my love ❤️ @kejmanee #jjetrin #27มกราคม #ครบรอบแต่งงาน

If i know what love is , it s because of u 😚 Happy 19th Anniversary Jay … i love u ❤️

