ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ ‘แก้ม วิชญาณี’ สุดปลื้ม ได้ขึ้นโชว์บนเวทีออสการ์

‘แก้มได้รับโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะเกิดขึ้นได้’ นักร้องคนดัง แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น บอกไว้อย่างนั้นในอินสตาแกรม gamwichayanee ก่อนให้รายละเอียดของ ‘โอกาส’ ว่า เธอจะได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักร้องที่ร่วมโชว์ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 92 ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทย

ทั้งนี้แก้มให้รายละเอียดของการแสดงดังกล่าวว่า

‘Bringing together the world’s Elsas ❄️❄️ #Oscars2020 แก้มได้รับโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะเกิดขึ้นได้ 💗😭มันยิ่งกว่าคำว่าตื่นเต้น ภูมิใจที่ทาง @disney @disneythailand และ @theacademy ได้ให้แก้มเป็นตัวแทนประเทศไทยมาร่วมร้องเพลง “IN TO THE UNKNOWN” ร่วมกับ Idina Menzel & Aurora และทุกๆประเทศ จะเต็มที่ๆสุดนะคะ The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars . Cr @theacademy

#takakomatsu’

แฟนๆเตรียมเกาะขอบจอ รอฟังได้เลย

👍👍👍 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่