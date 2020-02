เปิดโผรายชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ‘ออกแบบ-ใบเฟิร์น-เจนนิษฐ์’ ลุ้นนำหญิง

นคร วีระประวัติ ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ของ ชมรมวิจารณ์บันเทิง โดยคณะทำงานด้านพิจารณาตัดสินภาพยนตร์ไทย ซึ่งมี ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์ หรือ “อีแร้ง” เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์ของชมรมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา

โดยมีภาพยนตร์ผ่านเกณฑ์พิจารณา รวมทั้งหมด 53 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉาย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่31 ธันวาคม 2562 โดยรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2562

– ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)

– น้ำเงิน บุญหนัก

ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

• My Echo, My Shadow and Me – วรรณธนภูมิ ลายสุวรรณชัย

• Only You (บ้านของแม่) – วสุนันท์ หุตเวช

• Space of Refuge – นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา

• ก่อนกาล (The Reminiscence of Forsaken Place) – อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์

• ไกลบ้าน (Away) – ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

• หมายเลขคดีแดง – เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว, ณัฐพล ต. รุ่งเรือง, ปรินทร์ จริยาสิริสุข, พีรพัฒน์ รักงาม, วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์

• หมาล่าเนื้อ (The Hunting Dogs) – จิรเมธ โง้วศิริ

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา

• Blue Summer Rain – ภัทริน เชาว์พานิช

• I’m Not Your F***ing Stereotype – ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ

• Late Night, Early Dawn (ดาวทะเล) – นิรันดร์ สำเภาแก้ว

• จาโบ้วเกี้ย (Daughter) – กุลภัทร กล้าธนกาญจน์

• พญาวัน – ศุภามาศ บุญนิล

• เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม (When One and Then Three) – ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา

• โรงเลียน (Happy Script) – กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป

• Hush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly – ก้อง พาหุรักษ์

• Song X – ปฐมพล เทศประทีป

• กำเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) – จุฬญาณนนท์ ศิริผล

• ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

• เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน (Friend with Benefits, without Benefits) – สรยศ ประภาพันธ์

• ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) – จักรพันธ์ ศรีวิชัย

• ร่างทนทาน (Enduring Body) – อุกฤษณ์ สงวนให้

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)

• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง – Manta Ray กระเบนราหู

• พวงสร้อย อักษรสว่าง – นคร–สวรรค์

• อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ – ปรัมปรากากี

• ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• สิทธิศิริ มงคลศิริ – แสงกระสือ

• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ – หน่าฮ่าน

[หมายเหตุ : สิทธิศิริ มงคลศิริ เคยมีผลงานกำกับภาพยนตร์ “Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้น–สามตอน ดังนั้น ผลงานภาพยนตร์ “แสงกระสือ” กรรมการได้พิจารณาเป็นการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรก จึงมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลนี้ ]

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• “Let U Go” – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา)

• “ต่อชีวิตอ้ายแหน่” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย แม็คกี้ ฤทธิศร)

• “ทิ้งแต่เก็บ” – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ประพันธ์โดย ธันวา บุญสูงเนิน)

• “รุ้ง” – ดิว ไปด้วยกันนะ (ประพันธ์โดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)

• “หน่าฮ่าน บ่ย่านอาย” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์โดย นริศ อรัญรุตม์, สมพร รัตนไพร)

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู – คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี้ (Snowdrops)

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ธนชัย อุชชิน

• ดิว ไปด้วยกันนะ – ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล

• แสงกระสือ – ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ใจเทพ ร่าเริงใจ

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู – ออกแบบงานสร้างโดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น; กำกับศิลป์โดย กฤษดา นาเมือง

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ออกแบบงานสร้างโดย ราสิเกติ์ สุขกาล; กำกับศิลป์โดย มานพ แจ้งสว่าง

• ขุนแผน ฟ้าฟื้น – ออกแบบงานสร้างโดย พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร; กำกับศิลป์โดย ธีระชาติ พงศ์วิไล, สิปปวิชญ์ สกุลนิพัทธ์, เขมกร โสนน้อย

• แสงกระสือ – ออกแบบงานสร้างโดย สุดเขตร ล้วนเจริญ; กำกับศิลป์โดย ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ออกแบบงานสร้างโดย พัชรนันต์ ตาลานนท์; กำกับศิลป์โดย ชลชาติสุวรรณพฤกษ์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

• Soil without Land ดินไร้แดน – เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

• แสงกระสือ – มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

กำกับภาพยอดเยี่ยม

• Manta Ray กระเบนราหู – นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

• Soil without Land ดินไร้แดน – นนทวัฒน์ นำเบญจพล

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

• แสงกระสือ – ภิไธย สมิตสุต

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นิรมล รอสส์

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – คงเดช จาตุรันต์รัศมี

• ดิว ไปด้วยกันนะ – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว

• แสงกระสือ – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ

• หน่าฮ่าน – ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, นคร โพธิ์ไพโรจน์

• ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

• ดริสา การพจน์ – ดิว ไปด้วยกันนะ

• แพรวา สุธรรมพงษ์ – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• ษริกา สารทศิลป์ศุภา – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• อาภาศิริ จันทรัศมี – ดิว ไปด้วยกันนะ

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

• ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• จิรายุ ตันตระกูล – จอมขมังเวทย์ 2020

• ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• ภวัต จิตต์สว่างดี – ดิว ไปด้วยกันนะ

• สพล อัศวมั่นคง – แสงกระสือ

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

• เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

• ภัณฑิรา พิพิธยากร – แสงกระสือ

• สุดารัตน์ โพธิ์อำพล – หน่าฮ่าน

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

• ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ – โปรเม อัจฉริยะ/ต้?ง/สร้าง

• บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ – หน่าฮ่าน

• ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ – ดิว ไปด้วยกันนะ

• ศุกลวัฒน์ คณารศ – ดิว ไปด้วยกันนะ

• โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ – แสงกระสือ

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง – Manta Ray กระเบนราหู

• นนทวัฒน์ นำเบญจพล – Soil without Land ดินไร้แดน

• คงเดช จาตุรันต์รัศมี – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

• นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

• ฉันทนา ทิพย์ประชาติ – หน่าฮ่าน

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

• “Manta Ray กระเบนราหู”

– อำนวยการสร้างโดย วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, ฟิลลิป อาวริล (ไดเวอร์ชั่น, มิท เอาท์ซาวด์ ฟิล์ม, เลส์ ฟิล์มส์ เดอ เลทรองเชร์, ยูคู พิคเจอร์ส, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)

• “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า”

– อำนวยการสร้างโดย โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค (บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน)

• “ดิว ไปด้วยกันนะ”

– อำนวยการสร้างโดย โยนู ชเว (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, คำม่วน–แฮปปี ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)

• “หน่าฮ่าน”

– อำนวยการสร้างโดย จินนะ คงมา, พัชร เอี่ยมตระกูล, เอกภพ ไป๋อารีย์, นคร โพธิ์ไพโรจน์, เอกวิชช์ ชัยรัฐบริบูรณ์(มูฟวี พาร์ทเนอร์, ด๊อนท์ แพนิก บีเคเค, วีเอส เซอร์วิส)

• “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ”

– อำนวยการสร้างโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)

สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา18:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

