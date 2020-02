อยากบอกว่ารักโลก พอๆกับรักเธอ แล้วไปค้นหาดีไซเนอร์ฝีมือดีด้วยกัน

*เพื่อขยายฐานการผลิตภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้น เอ็ม พิคเจอร์ส จึงจะเฟ้นหาบทภาพยนตร์ดีๆเพื่อเสริมทัพ การนี้จึงจัดประกวดบทภาพยนตร์ ชิงเงินรางวัล POPCORN AWARD ที่นอกจากจะได้ถ้วยเกียรติยศแล้ว ยังจะมีเงินให้อีก 300,000 บาท พร้อมยังให้โอกาสในการร่วมงานกัน โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ใน https://forms.gle/Y3upqNJbmiZVeKAe7 แบบด่วนจี๋ เพราะเปิดรับถึง 20 มีนาคมนี้ เท่านั้น

*กลับมาอีกครั้งกับ Vogue Who’s On Next, The Vogue Fashion Fund 2020 ซึ่งโว้กประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนดีไซเนอร์สัญชาติไทยให้ได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจและเติบโตในวงการแฟชั่น โดยผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vogue.co.th/vogue-projects/article/vwon2020

*รักโลกพอๆกับรักเธอ

21-22 มีนาคมนี้ กรีนเวฟ จับมือแก่น 555 และบ้านปูฯ จัด Banpu Presents Tote Bag Music Festival-เทศกาลดนตรีที่รักโลกพอๆ กับรักเธอ ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป ณ สนามเทพหัสดิน กทม.

การนี้ ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล บอกว่า ในฐานะของคลื่นวิทยุที่ยืนหนึ่งเรื่องรักสิ่งแวดล้อม “เราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้”

คอนเสิร์ตนี้ที่ทอม อิศรา , ตู่ ภพธร , แสตมป์ อภิวัชร์ , ลิปตา , 25Hours , Stoondio , Yented , Whal & Dolph จะขึ้นเวทีวันที่ 21 ขณะ อิ้งค์ วรันธร , Mean , ลุลา , The Parkinson , Klear , Gym & Swim , Safeplanet , เขียนไขและวานิช จะมาแสดงวันที่ 22 เลยจะเชิญชวนทุกคนให้มาสนุกไปพร้อมๆกับบอกรักโลกไปด้วยการ Say No Single Use ดังนั้นใครจะไปก็ให้พกถุงผ้า แก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม ไปด้วยจะได้ช่วยกันลดการเกิดขยะ

ขณะเดียวกันสำหรับคนที่มีถุงผ้าเหลือใช้ รวมไปถึงของอื่นๆที่สภาพยังดี ก็ยังสามารถนำข้าวของเหล่านั้นมาร่วมในตลาด บริจาคให้ผู้สนใจได้ช้อปนำกลับไปใช้ซ้ำกัน โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิปันกัน ฯลฯ

“ที่สำคัญทุกๆอย่างในงานนี้จะเกิดการใช้ซ้ำได้ทั้งหมด” ดีเจอ้อยบอก

ก่อนยกตัวอย่างเช่น หลังคาจากเวทีคอนเสิร์ต หลังจบงานจะส่งต่อต่อเพื่อไปทำหลังคาให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านก่อดำ อ.บ้านลาว จ.เชียงราย

“เรียกว่านอกจากมาสนุก มาบอกรักโลกแล้วยังได้บุญไปด้วยกันในงานนี้อีกด้วย”

ด้าน ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ประธานกรรมการ บริษัท แก่น 555 จำกัด ในฐานะผู้ดูแลการจัดงานว่า “เราทำเทศกาลดนตรีมาหลายครั้งครับ แต่ครั้งนี้เรารู้สึกพิเศษและภูมิใจที่สุด เพราะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่นำแนวคิดกรีนและการใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ”

“ทั้งโปรดักชั่น การตกแต่ง และทุกอย่างในงานจะเกิดขึ้นแบบมีที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนจบงาน เพื่อลดการใช้วัสดุแบบใช้ครั้งเดียวหรือ Single Use ของทุกอย่างภายในงานเราดีไซน์ว่าต้องสามารถใช้ซ้ำได้หรือสามารถส่งต่อไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีก ตั้งแต่จุดแลนด์มาร์ค อาร์คเวย์ทางเข้างาน ตลอดจนเวทีทุกเวที และทุกกิจกรรมในงานนี้ต้องนำไป รีไซเคิลได้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเทศกาลดนตรีแบบ Zero Waste ส่วนเรื่องความสนุกและสีสันภายในงาน ยังคงจัดเต็มให้แบบเต็มที่แน่นอน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/totebagmusicfestival

👍🏻

