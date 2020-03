‘อเล็กซ์ เต้ย’ โพสต์ซึ้งถึงกัน ขอบคุณหลังร่วมทำโครงการเพื่อสังคม

มิตรภาพดีๆยังคงมีเสมอสำหรับคู่ของอดีตคนเคยรัก อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ ที่ล่าสุดเมื่อฝ่ายชายเข้าร่วมองค์กร EEC Thailand หรือ Environmental Education Centre ศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน กับโครงการ “กอดป่า กอดทะเล” ออกมา ภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ก็มี เต้ย จรินทร์พร มาร่วมงานจนสำเร็จไปได้



ซึ่งอเล็กซ์ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายหญิงในอินสตาแกรมมาว่า

รอบนี้เราสองคนได้มาเป็นผู้นำร่วมกันอีกครั้ง เหมือนที่เราเคยเมื่อ5 ปีก่อน เเต่5 ปีที่เเล้ว เรายังใหม่กับโลกนี้มาก เเทบจะไม่รู้อะไรเลย เเล้วงานของเราคือดูเเลเด็กๆ เเละผู้ปกครองรวมเเล้ว 40-60 ชีวิต รอบนี้คือต้องช่วยทีมดูเเล เกือบ 3,000 ชีวิตใน 3 วัน… คุณเต้ยมักจะโพล่มาในจังหว่ะที่ดีที่สุดเสมอ เมื่อไหร่ที่มีปัญหา ต้องการคนปรึกษาทางงาน หรือถ้าเราคิดอะไรไม่ออก คุณเต้ยมักมีอะไรดีๆเสมอ พูดตรง พูดจริง จริงใจ เเล้วไม่เคยเข้าข้างใคร รอบนี้ ไม่มีเต้ย ผมตาย… ในขณะที่เราเกรงใจกลัวเขาเหนื่อย เขาพยายามจะเอาความเหนื่อยของเรามาเเบ่งให้ตัวเอง และคอยเป็นคนที่สร้างความสุขให้ทุกคนในช่วงที่เหนื่อยที่สุด🙂 ผมเห็นคุณโตขึ้นเยอะเลยรอบนี้ ผมเห็นการวางตัวที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ เข้าใจอะไรมากขึ้น ผมดีใจที่เรายังคุยกันได้ทุกเรื่อง เเละมารวมตัวกันที่ไร จะเป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นตลอด เราขอบคุณคุณมากๆ อยากให้คุณมาอีกหลายๆรอบ 🙂 ยังไงเราก็เป็น partner กัน ไม่เคยคิดร้ายต่อกันเเละกัน เคารพในชีวิตส่วนตัวของเเต่ละคน เเละมีเเต่หวังดี เราเชื่อว่าความจริงใจตรงนี้ไม่มีวันหมดอายุเเน่นอน u r the best p toey 🤙 we will support each other for years to come ❤️🙏 @kodpakodtalay #กอดป่ากอดทะเล #eecthailand #เม้นทางลบถูกลบ

My best partner! @alexrendell อ่านที่พี่อเล็กซ์เขียนถึง น้ำตาไหลมั้ยให้ทาย 😝 ขอพูดหน่อยน้า ไม่เคยพูดเลย.. ที่ผ่านมาใครจะคิดยังไง ใครจะพูดอะไร ที่รู้ไม่จริง ระหว่างเรา มันไม่สำคัญสำหรับเราสองคนเลยจริงๆนะ 😊 เพราะ มิตรภาพที่ดีระหว่างเรา และการที่เราได้มาร่วมกันทำอะไรดีๆเพื่อสังคม มันคือสิ่งที่สำคัญกว่าเหนือสิ่งอื่นใด! 😁 You are my best friend for life P Alex! #เพื่อนแท้ ขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างที่เรามีให้กันมาตลอด 8 ปี! (8ปีแล้วอะ เวลาผ่านไปไวมาก) และ จะต่อๆไปอีกยาวๆเนอะ เพื่อสังคม เพื่อ @eecthailand และอย่างที่บอกไป You always have my back P Alex! 💗

#กอดป่ากอดทะเล ครั้งหน้า จะไปกอดที่ไหน ฝากติดตามและสนับสนุนพวกเรากันน้า @kodpakodtalay

ขอบคุณ alexrendell toeyjarinporn