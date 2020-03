ใจแม่แทบขาด ‘ลีเดีย’ ห่วงน้องดีแลนตรวจหาเชื้อโควิด-19

หลังจากคนวงการบันเทิงติดเชื้อร้ายแล้ว 1 ราย นั่นคือ แมทธิว ดีน สามีนักร้องสาว ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ โดยได้โพสต์คลิปขณะใส่หน้ากากว่า ได้ไปตรวจและพบเชื้อโควิด-19 ก่อนกระทรวงสาธาณสุขจะออกมายืนยันผลการตรวจอีกครั้งว่าติดเชื้อจริง โดยเข้ารักษาตัวยังร.พ.ราชวิถี พร้อมให้เฝ้าระวังคนใกล้ชิด

ทำให้ลายคนเลยอดเป็นห่วงสาวลีเดีย ที่ตอนนี้ต้องดูแล น้องดีแลน-น้องเดมี่ เพียงลำพัง โดยไม่มีสามีคอยช่วยเหลือ

ล่าสุดสาวลีเดียโพสต์ข้อความและภาพในไอจีสตอรี่ ข้อความว่า “เหนื่อย แต่นอนไม่หลับ Tired but can’t fall asleep @matthew.deane1 What do I do without my other half?”

จากนั้น ลีเดีย โพสต์ภาพไอจีสตอรี่ น้องดีแลน ไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ซึ่งลีเดียไม่สามารถพาลูกชายไปด้วยตัวเองได้ เพราะต้องกักตัว 14 วัน

เจอแบบนี้ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ใจแทบจะขาดที่ต้องเห็นลูกชายเจ็บตัว ข่าวสดขอส่งกำลังใจให้สาวลีเดียและครอบครัวผ่านมรสุมโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้

ขอบคุณที่มาข่าวสด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่