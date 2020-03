หมอเจี๊ยบ ลลนา เล่างานของหมอช่วงโควิด19 ระบาด พร้อมขอร้องถ้าไม่ป่วยฉุกเฉินจริงๆ อย่ามาห้องฉุกเฉิน

‘หลังจากกักตัวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจี๊ยบกลับมาทำงานแล้วนะคะ’ หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ เล่าไว้อย่างนั้นในอินสตาแกรม jeab_lalana ของเธอ พร้อมบอกว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต่าง ‘ทำเต็มที่สุดความสามารถทั้งแรงกาย และแรงใจให้ทั้งหมดที่เรามี’

และนี่คือรายละเอียดเต็มๆที่เจ้าตัวเขียนไว้

‘หลังจากกักตัวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เจี๊ยบกลับมาทำงานแล้วนะคะฝึกซ้อมการรับมือกันอย่างจริงจัง ทุกขั้นตอนละเอียดอ่อนมาก ตั้งแต่การใส่ท่อช่วยหายใจ การ CPR ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเรามาก อุปกรณ์บางอย่างก็ต้องอาศัยการประดิษฐ์ ประยุกต์เอา ต้องวางแผนการรักษาทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหาสถานที่สำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจว่าบริเวณจุดไหนของโรงพยาบาลถึงจะปลอดภัยมากที่สุด การประเมินคนไข้ว่าเคสไหนเสี่ยงสูง ยิ่งอยู่ที่หน้างานแบบในห้องฉุกเฉิน บางทียังไม่ทันจะได้เริ่มซักประวัติคนไข้ คนไข้ก็หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วตรงหน้า คนไข้บางคนแม้จะไม่ได้มีประวัติความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 มาก่อนเลย แต่สุดท้ายผลตรวจก็พบว่าติดเชื้อ หรือคนไข้บางคนมีการปกปิดประวัติตนเองอีกด้วย เอาจริงแค่ชุดสีขาวที่ใส่อยู่ การจะหายใจเข้า-ออกแบบปกติยังหายใจได้ลำบากเลย เชื่อจากใจว่าพวกเราบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทำเต็มที่สุดความสามารถทั้งแรงกาย และแรงใจให้ทั้งหมดที่เรามี ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือที่ร่วมกันบริจาคทั้งหน้ากาก และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ พวกเรารับรู้ได้ถึงความรักและความเป็นห่วง ขอบคุณนะคะ 🥰 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะ เจี๊ยบรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และหลายคนรู้สึกกลัว แต่เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะ สู้ๆ ต้องสู้ ! ตอนนี้ทุกคนสามารถช่วยพวกเราได้โดยการอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก งดสังสรรค์แล้วจะปลอดภัยที่สุด ขอฝากเรื่องสำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องคือ ถ้าเราไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆอย่าเพิ่งมาที่ห้องฉุกเฉินกันเลยนะคะ เนื่องจากมีเคสฉุกเฉินที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากแล้ว หากไม่ฉุกเฉินขอให้รอมาใช้บริการห้องตรวจปกติในวันและเวลาราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ขอให้ห้องฉุกเฉิน เป็นพื้นที่สำหรับเคสผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนะคะ ขอบคุณค่ะ ❤️ Just a gentle reminder : this rain won’t last forever. We will get through it together. Please take care 🙂’