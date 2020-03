แมทธิว-ลิเดีย อัพเดทอาการล่าสุด รอเอ็กซเรย์ปอด กินยาวันสุดท้ายแล้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง แมทธิว ดีน ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากการไปเป็นพิธีกรที่สนามมวยลุมพินี ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่า

“สวัสดีครับ Update อาการล่าสุดของ Covid -19 เรานะ.. จากที่ล่าสุดโพสต์ไป ทั้งคู่ร่างกายยังรู้สึกดีนะ ค่อนข้างปกติ มีผลข้างเคียงจากยาบ้างเล็กน้อย (วันนี้กินวันสุดท้าย ครบ10วันละ) ต่อจะรอเช็ก X-ray ปอดอีกรอบเพื่อความชัวร์ และที่สำคัญ รอให้ผล Test Covid กลับมาเป็นลบ ถึง 2 ครั้งติดกัน ซึ่งวันก่อนตรวจไปและผลมาเมื่อคืนว่ายังบวกอยู่ การตรวจเจอ หมายความว่ายังพบเชื้อในร่างกายเรา แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเชื้อนี้ยัง Active หรือไม่ Active แล้ว…แต่ไม่เป็นไรครับ เราอยู่ด้วยกันก็ไม่เหงาแค่คิดถึงลูก2คน แล้วกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องทั่วประเทศทำให้เรามีพลังทุกวันจริง เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วได้เห็นถึงการทำงานของคุณหมอ และพยาบาลแบบใกล้ชิด พวกเค้ารักงานที่เค้าทำและเสียสละหลายอย่าง เพื่อดูแลรักษาสุขภาพคนไทยทุกคน ช่วยพวกเค้ากันนะครับ อยู่บ้านไปก่อนช่วงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อาจเบื่อง่าย อย่าคิดสั้นแค่อยากไปเจอเพื่อน มันอาจจะมีผลต่อครอบครัวนะครับสู้ๆทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Just to update you all on our situation right now. Our spirits are high, thanks to all your support and well wishes, our bodies are feeling good and strong too. Today will be the last day of our medicine completing 10 days, they have had some minor side effects but nothing major on us. What we really are hoping for is our Covid Test results to come back Negative 2 times within 48hrs which will confirm the virus is out of our systems. Please do help all Doctors and Nurses by staying home this period, they really are doing a superb job all over the country, we owe them so much gratitude for their efforts. #covid19”

