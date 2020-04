“#ข้าวเพื่อหมอ” โปรเจ็คดีๆ เพื่อทุกคนในโรงพยาบาลที่ ‘ชาคริต แย้มนาม’ อยากชวนมาร่วมกัน

ช่วงเก็บตัวอยู่บ้าน นอกจากจะช่วยรีวิวอาหารต่างๆ แล้วให้ชวนน้ำลายสอแล้ว พระเอกหนุ่ม คุณพ่อลูกหนึ่งที่ลูกชายจนใจละลายอย่าง ชาคริต แย้มนาม ก็ยังมีโปรเจ็คดีๆ มาชวนทุกคนร่วมกันทำเพื่อหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังเป็นทัพหน้าสู้เพื่อคนไทยทุกคนด้วย อย่างโครงการ “Food for Fighters : ข้าวเพื่อหมอ”

ชาคริตบอกว่า “นอกจากเราจะร่วมช่วยกันเรื่องอุปรณ์ทางการแพทย์แล้ว อาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราสามารถจะช่วยทีมคุณหมอและพยาบาลที่กำลังต่อสู้เพื่อทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลได้ … ฝากเพื่อนๆ พี่น้องทุกคนด้วยนะครับ เราจะสู้ไปด้วยกัน #foodforfighters #ข้าวเพื่อหมอ

“Food for Fighters : ข้าวเพื่อหมอ” เป็นโครงการส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ COVID-19 โดยกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 30 ราย ระดมทุนจัดทำอาหารส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ โครงการ “Food for Fighters : ข้าวเพื่อหมอ” เป้าหมายแรกวันละ 3,000 ชุด 30 วัน เปิดรับการสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยทั้งลูกจ้างร้านอาหารให้มีงานทำ พร้อมส่งเสบียงและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ COVID-19

‘พันชนะ วัฒนเสถียร’ เจ้าของร้านอาหารอีสาน ‘เป็นลาว’ ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นโครงการนี้ว่า เริ่มจากตนเองที่สร้างร้านจากความคิดแบบคนตัวเล็กเพื่อคนตัวเล็ก จนกระทั่งเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังสร้างผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ขณะเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเหมือนแม่ทัพอยู่แนวหน้าก็ยังทำงานหนักตลอดทุกวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังขาดเครื่องมือและสิ่งจำเป็นอีกหลายอย่างในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงเริ่มจากสิ่งที่ตนเองถนัดที่สุดนั่นคือ การทำร้านอาหาร โดยได้รวบรวมเพื่อนๆ หัวใจแกร่งที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ ด้วยการเปิดระดมทุนเริ่มจากเครือข่ายใกล้ๆ ตัว ก่อนจะนำมาสู่โครงการที่ชัดเจนว่าจะทำอาหารทุกวัน วันละ 3,000 ชุด จาก 30 ร้าน ระยะเวลา 30 วัน ในขั้นต้น เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง และแรงงานในร้านอาหาร ให้พวกเขายังคงมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วยกองทัพหมอ แก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 โดยส่งเสบียงอาหารไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลต่างๆ ที่เป็นศูนย์การรักษาโรค COVID-19

“เราเป็นเพียงกลุ่มผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆ ที่ยังคงต้องการให้ร้านอยู่ได้ แต่ขณะเดียวกันเราก็มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระเรื่องอาหารการกินให้แก่หมอ พยาบาล และบุคคลการทางการแพทย์ที่เรารับทราบสภาพปัญหามา จึงอยากจะเชิญชวนว่า ในวันที่เราอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ก็สามารถส่งกำลังบำรุงให้แก่บุคคลการทางการแพทย์ที่ยังคงทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อพวกเราคนไทยและผู้ติดเชื้อทุกคนได้ ผ่านการสนับสนุนด้วยช่องทางออนไลน์ที่เราเปิดขึ้นมาเฉพาะกิจในครั้งนี้

ทั้งนี้หากมีความต้องการจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และได้รับการสนุนอย่างต่อเนื่อง เราก็จะเปิดรับร้านอาหารเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกครั้ง” นางสาวพันชนะผู้เริ่มต้นโครงการกล่าว

รายชื่อ 30 ร้านอาหารในโครงการระยะแรก ได้แก่ ร้านเป็นลาว ครัวชื่นใจ ครัวภรณี สุกี้เรือนเพชร ครัวยี่เหลา ตั้งจั๊วหลี ร้านแซ่บคัก ร้านซูชิคิว ร้านแซ่บเด้อ The Never Ending Summer ร้านบุหลันดั้นเมฆ ร้านชาร์ม คุณปุ๊ก ปาล์มเมด ครัวบรรเลง ร้านชั้นขนมหวาน ร้านฌาบีบี เฮ้าส์ (ชื่อเดิม ฌาบีบี โรตี-ชา) Uncle & Friends Rustic Cafe OldtownTANK Restaurant and café อี่โภชนา หมงหมง เกี๊ยวกุ้ง ร้านลาบเสียบ ครัวสวนสลุย ร้านหอมแกงใต้ ข้าวแกงเสรี An An เหลา ยำแหนมข้าวทอด Jamie’s Burgers พุงกลมข้าวแกงใต้ ร้านข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ พหลโยธิน 1 Little home และข้าวมันไก่ (วัชรพล)

ผู้สนใจสนับสนุนโครงการนี้สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่https://social.sinwattana.com/viewCampaign/9K0P8D1SV59813 หรือสอบถามรายละเอียดและติดตามได้ที่ Facebook : Food For Fighters