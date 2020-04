โดนอีกราย สำหรับ นักแสดงสาว ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์แจง หลังถูกคลินิคความงามนำภาพไปใช้ประกอบการโฆษณาทำหน้าวีเชฟสไตล์เกาหลี โดยงานนี้ปรางได้บอกว่า

“❌❌❌ Dear … , this is not right! Please stop doing this. And, your feedback and your apology are needed. ❌❌❌ #ปรางไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิคนี้นะคะ”

และแม้ว่าคลินิคดังกล่าวจะทำการลบรูปออกแล้ว แต่งานนี้แฟนๆ ก็สนับสนุนให้เธอทำการฟ้องร้องดำเนินคดีทันที

ขอบคุณภาพจาก ladiiprang