เอส กันตพงศ์ ควง คริสติน่า ภรรยาสาว ตัดเค้กเฉลยเพศลูกได้ชายหรือหญิง

พระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ ควงแฟนสาวตาน้ำข้าว คริสติน่า วิงเคลอร์ ที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่นั้น ออกมาเฉลยเพศลูกให้หลายคนที่แอบลุ้นอยู่ได้ทราบสักที โดยใช้วิธีการสุดน่ารักอย่างการตัดเค้ก โดยสีข้างในจะเป็นตัวแทนของลูกในท้อง หากเป็น สีฟ้า แสดงว่าได้ลูกชาย แต่หากเป็น สีชมพู แสดงว่าได้ลูกสาว

“Baby Gender Reveal!! 😍💗👶🏻👧🏻💙

มาลุ้นกันว่าจะเป็นลูกชาย หรือ ลูกสาว ครับ Lets find out if we are having a boy or a girl! 😘💗💙”

ขอบคุณภาพจาก s_kantapong