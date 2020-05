ลิเดียเปิดหมด เผยให้เห็น ‘สิ่งมีค่าในชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องมีป้ายราคาแพงๆเสมอไป’

ลิเดีย ศรัณรัชต์ – แทคทีมเซ็ทใหญ่ไปเที่ยวทะเล แล้ว ลิเดีย ศรัณรัชต์ ก็มีทั้งภาพ คลิป และความในใจมาฝาก โดยอย่างหลังนั้นคือการบอกว่า ‘The most valuable things in life have no price tag สิ่งที่มีค่าในชีวิตไม่จำเป็นต้องมีป้ายราคาแพงๆเสมอไป 💗 #family @matthew.deane1 @dylandeane_official @demi_deane @nytesansanee @poupeddddddd ขอบคุณเรือโจรสลัดของป้าอุ้มด้วยนะคะ! 🏴‍☠️ @lukkanaaum @knickknack.babyshop’

การนี้มีหลายคนแสดงความเห็นด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ จูน กษมา ภรรยาของ เปิ้ล นาคร ที่บอกว่า ‘จริงที่สุด🤟🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻’

ขอบคุณ lydiasarunrat