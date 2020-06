วีเจจ๋าโชว์หุ่นในวัย 40 ที่คนเห็นต่างบอก แซ่บ สวย และดี

วีเจจ๋าโชว์หุ่นในวัย 40 ที่คนเห็นต่างบอก แซ่บ สวย และดี

วีเจจ๋า – อายุ 40 ปีแล้วก็จริง แต่เมื่อแฟนๆได้เห็นภาพล่าสุดที่ วีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช นำลงในอินสตาแกรม vj_ja ซึ่งเป็นภาพในชุดว่ายน้ำที่ถ่ายริมทะเล พร้อมข้อความ ‘don’t let anyone dull your sparkle ✨✨✨ your life is YOURS 💓 #vjjabeachlife #vjjagoesfit‘ ที่หมายความถึง ‘อย่าปล่อยให้ใครบดบังการเปล่งประกาย ชีวิตคุณเป็นของคุณ’ ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียว ‘สาววัยสี่สิบรึนิ’ , ‘หุ่นดีมากๆ’ , ‘แซ่บ’ , ‘สวยจังอิจฉานิดหนึ่ง😍😍😍’

รวมทั้งที่ใช้อิโมติคอนภาพนี้ 🔥🔥🔥🔥

เพื่อแสดงความในใจ

ขอบคุณ vj_ja