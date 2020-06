Parasite คว้าหนังยอดเยี่ยม ฮยอนบิน-ซนเยจิน ควงคู่รับรางวัล ‘แพ็กซัง อวอร์ดส์’ ครั้งที่ 56

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วงการบันเทิงเกาหลีใต้ ได้จัดงานประกาศรางวัล แพ็กซัง อาร์ตส์ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 56 ซึ่งถือเป็นงานประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรางวัลหนึ่งของเกาหลีใต้ ซึ่งในปีนี้มีซีรีส์ และภาพยนตร์ ที่ประสบความสำเร็จ เข้าชิงรางวัลจำนวนมาก หลายคนมองว่าเป็น ออสการ์ของเกาหลี จัดขึ้น ที่ KIMTEX Hall ในอิลชาน โดยปีนี้ ไม่มีผู้ชม และจัดเว้นระยะห่าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

โดยบนเวที ได้ดาราดังอย่าง ซูจี พัคโบกอม และ ชินดงยอบ เป็นพิธีกรในงาน

สำหรับรางวัลต่างๆ ในปีนี้ ซีรีส์ดังของปี สามารถกวาดรางวัลสาขาต่างๆไปได้ตามคาด อาทิ

รางวัลแดซัง สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ When the Camillia Blooms

รางวัลละครยอดเยี่ยม ได้แก่ Stove League

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม ได้แก่ ผู้กำกับจากเรื่อง A World of Married Couple

รางวัลบทละครยอดเยี่ยม ได้แก่ When the Camillia Blooms

รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม ได้แก่ คังฮานึล จาก When the Camillia Blooms

รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ คิมฮีแอ จาก A world of Married Couple

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ โอจองเซ จาก When the Camillia Blooms

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ คิมซอนยอง จาก Crash Landing on You

รางวัลนักแสดงชายหน้าใหม่ ได้แก่ อันฮโยซอบ จาก Dr.Romantic 2

รางวัลนักแสดงหญิงหน้าใหม่ได้แก่ คิมดามี จาก Itaewon Class

รางวัลแดซัง สาขาภาพยนตร์ ได้แก่ บงจุนโฮ ผู้กำกับ Parasite

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Parasite

รางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ คิมโดยอง จาก Kim Ji Young , Born 1982

รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อีบยองฮอน จาก The Man Standing Next

รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ จอนโดยอน จาก Birthday

รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม ได้แก่ พัคมยองฮุน จาก Parasite

โดยนักแสดงขวัญใจแฟนซีรีส์ชาวไทยแห่งปีนี้ ฮยอนบิน และ ซนเยจิน จาก Crash Landing on You ก็คว้ารางวัล นักแสดงยอดนิยม Tiktok Popularity Award ไปครอง ส่วน ซอจีฮเย จากเรื่องเดียวกัน ได้รับรางวัล Style Icon Award