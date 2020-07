สละโสดแล้ว โอซา แวง จดทะเบียนสมรสนักธุรกิจหนุ่ม หลังดูใจ 1 ปี

นักแสดง–นางแบบสาว โอซา แวง ควงคู่แฟนหนุ่มนักธุรกิจ จอน ลอว์ จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฏหมาย ที่สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยงานนี้ทั้งคู่ได้จูงมือกันมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนว่า

“ตื่นเต้นมากจริงๆ วันนี้เป็นวันดี สบายใจมาก แต่มีเรื่องเศร้านิดหน่อยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ ท่านอยู่ที่สิงคโปร์ แล้วก็ครอบครัวคุณจอนที่อเมริกามาไม่ได้เลย“

สำหรับการจดทะเบียนสมรสในวันนี้ ก็ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็น ‘นาง‘ แต่ยังไม่เปลี่ยนนามสกุล

“ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนค่ะ แต่ไม่ได้ใช้นางสาว ใช้นางแล้วค่ะ“

โดยแพลนหลังจากนี้ก็คงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปกว่านี้ก่อน ซึ่งตอนแรกตนได้แพลนไว้ว่าจะจดทะเบียนที่สิงคโปร์และไปจัดงานฉลองที่นิวยอร์ก แต่ตอนนี้ก็ต้องเบรกไว้ก่อน

“รักในช่วงโควิดยากนะ ถ้าเป็นแพลนจริงๆ ทำทะเบียนที่สิงคโปร์ มีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวจะมาด้วย แล้วก็จะไปนิวยอร์กทำดินเนอร์ด้วย อันนี้วางแพลนไว้ แต่แพลนก็หมดแล้ว (หัวเราะ) ล่มหมดเลย“

“ถ้าไม่ติดโควิดอยากไปมัลดีฟส์อ่ะ ทำชุดแล้ว 2 ชุด แต่มัลดีฟส์ไม่อยากไปแล้ว ก็เปลี่ยนแพลน แต่อาจจะฮันนีมูนนะที่มัลดีฟส์“

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงความรักครั้งนี้ ที่ศึกษาดูใจกันเพียง 1 ปี แล้วก็ตกลงปลงใจใช้ชีวิตด้วยกันนั้น โอซาก็ว่า

“จริงๆ ถ้าดีที่สุดอ่ะไม่ยาก แบบถ้าภาษาอังกฤษนะ When you know you know. ถ้ายูรู้แล้วก็รู้แล้วไม่ยาก ไม่คิดมากไม่เครียดง่ายๆ“

“ก็เร็วนะ 1 ปี แต่ถ้ายูรู้แล้วก็รู้อ่ะ เข้าใจไหม ไม่ต้องคิดมากอ่ะ ถ้ามีฟิลลิ่งแล้วก็ไปเลย ถ้าไม่ไปก็คิดมากไม่ดีด้วยนะแล้วก็แก่แล้วนะ (หัวเราะ)”

เมื่อถามถึง จอน ลอว์ หวานในโอซาก็ว่าชอบที่เป็นคนง่ายๆ สบายๆ และไม่คิดจะเปลี่ยนเธอ

“จอนเป็นคนง่ายๆ แล้วก็สบายมาก แล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโอซา โอซาเป็นคนแบบนี้ คุณจอนก็ชอบเราแบบนี้ แล้วคุณจอนก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย ก็โทรมาหาเยอะมาก แล้วก็ดูแลมากๆ ก็สนุกๆ ไม่คิดมาก“

ชอบทุกอย่างที่เป็นเรา “ใช่ แต่ว่า Love is not easy นะ ก็ยากด้วย แต่ถ้าแต่งงานคนยากไม่ดีนะ“

ทางด้านของฝ่ายชายก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อโอซา ว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อน

“(โอซาแปล) คุณจอนบอกเป็นเพื่อนก่อน แล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโอซา ชอบโอซาตอนนี้ แล้วก็ง่ายๆ แล้วก็ดูแลมากด้วยถ้าผู้ชายไม่สนิทกับพ่อแม่ไม่ดีนะ“

สำหรับแพลนการทีทายาทในอนาคตนั้น โอซา แวงก็ว่าขอไปทีละสเต็ป แต่ก็ค่ดว่าจะขอเป็นไปอย่างธรรมชาติ

“ก็ สเต็ป บาย สเต็ป ได้ไหมคะ ยังไม่ไปสิงคโปร์ยังไม่ไปนิวยอร์กด้วย ก็ไม่รู้“

“ถ้ามีก็มีนะ ชีวิตไม่มีแพลนเนอะ ถ้าติดก็ติดค่ะ ก็พยายามไป ถ้าจะมาก็มา“